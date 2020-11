Pokémon Sword and Shield: Ce sont les Pokémon exclusifs des Neiges de la Couronne

Il y a quelques semaines, il est sorti Les neiges de la couronne, la deuxième partie de Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier. Cela nous présente un nouveau territoire plein de créatures sans précédent dans ces jeux, la plupart d’entre eux Pokémon légendaire. Cependant, comme c’est déjà un classique de la saga, certaines de ces créatures Ils n’apparaissent que dans l’une des deux versions du jeu.

Pour que vous manquiez tous les détails, nous allons la revue quels sont les Pokémon exclusif Crown Snow pour chacune des deux versions du jeu. Ceux que vous ne trouvez pas dans votre jeu devront être obtenus en les échangeant avec un ami, ou grâce à GTS de ACCUEIL Pokémon (pour les transférer ultérieurement de l’application vers Épée et bouclier Pokémon).

Créatures des neiges de la couronne exclusives à Pokémon Sword

Les Pokémon suivants peuvent être trouvés dans Les neiges de la couronne, mais seulement dans Épée Pokémon.

Omanyte

Omastar

Bagon

Shelgon

Salamence

Pokémon légendaire

Ces Pokémon légendaires apparaîtront dans le Aventures Dinamax, mais seulement si nous jouons Épée Pokémon.

Ho-oh

Groudon

Latios

Dialga

Reshiram

Tornade

Xerneas

Solgaleo

Créatures Crown Snow exclusives à Pokémon Shield

Ces Pokémon semblent distribués par Les neiges de la couronne, mais seulement dans Bouclier Pokémon.

Kabuto

Kabutops

Gible

Gabite

Garchomp

Pokémon légendaire

Les Pokémon légendaires suivants apparaissent dans le Aventures Dinamax, mais seulement dans Bouclier Pokémon.

Lugia

Kyogre

Latias

Palkia

Zekrom

Thundurus

Yveltal

Lunala

Et jusqu’à présent, les informations sur le Pokémon exclusif Crown Snow de Épée et bouclier Pokémon. Enfin, nous vous rappelons que les raids de ces jeux célèbrent un événement mettant en vedette des créatures de type Bug et Poison. De plus, ils sont déjà disponibles tous les mots de passe Pikachu avec Ash’s Cap. N’oubliez pas que nous avons jusqu’à 30 novembre pour les racheter en Épée et bouclier Pokémon.

