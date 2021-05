Pokémon Sword and Shield: attrapez Shiny Wolly dans des raids spéciaux Dyna

Il n’y a que ce week-end Batailles de raid spéciales dans Épée et bouclier Pokémonavec lequel vous êtes plus susceptible d’avoir un Wolly brillant ou son développement ultérieur Zwollock peut rencontrer. Ne manquez pas la chance d’attraper la version éblouissante de ce populaire Pokémon de type mouton!

Votre chance pour un Wolly brillant dans Pokémon Sword and Shield!

Wolly est sans aucun doute l’un des Pokémon les plus populaires des éditions « Sword and Shield ». Maintenant, le petit mouton et son développement ultérieur, Zwollock, sont à l’honneur ce week-end Raids spéciaux Dyna.

Encore jusqu’au lundi 24 mai à 1 h 59 vous pouvez de plus en plus rencontrer Wolly et Zwollock dans les raids Dyna. Avec un peu de chance, vous pourriez même en rencontrer un Wolly brillant. La chance de la version éblouissante de Wolly est particulièrement élevée dans les raids Dyna. Il y a 2% de chances qu’un Wolly soit un brillant dans un raid 5 étoiles.

Pour que vous puissiez participer aux nouveaux raids d’événement, vous devez avoir le connexion Internet activer dans le jeu. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans un Dyna-Nest actif ou de rejoindre d’autres joueurs en ligne dans des raids – et croisez les doigts pour que Shiny Wolly apparaisse.