Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl : recevez Mew et Jirachi en cadeau

Dans Pokémon Diamant brillant et perle brillante Vous pouvez obtenir deux cadeaux très spéciaux pour Nintendo Switch. Dans le jeu, vous rencontrerez deux PNJ qui vous remettront chacun un Pokémon mystérieux. Ce sont Mew et Jirachi. Nous allons vous expliquer comment obtenir ces deux monstres de poche rares.

Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl : Pokémon mystérieux en cadeau

Au cours de votre aventure dans « Pokémon Radiant Diamond » et « Pokémon Shining Pearl », vous pouvez deux cadeaux spéciaux reçu : le Pokémon Mystérieux Miauler et Jirachi. Il y a cependant une condition : vous en avez besoin Score d’un autre jeu Pokémon sur votre Nintendo Switch. Dans ce qui suit, vous apprendrez où vous pouvez obtenir Mew et Jirachi et à quels jeux vous devez avoir joué auparavant.

Parlez à ce PNJ pour Mew

Sur la petite prairie fleurie au sud-ouest de Flori vous en rencontrez un gentleman. Tu lui parles et tu as une vingtaine de Épée Pokémon ou bouclier Pokémon sur votre Nintendo Switch, vous recevrez Miauler comme cadeau.

Ce PNJ vous donne Jirachi

Parlez-vous au Dame sur la petite prairie fleurie au sud-ouest de Flori et avoir un score de Pokémon : c’est parti, Pikachu ! ou Pokémon : Allons-y, Évoli ! sur votre Nintendo Switch, vous obtenez Jirachi donné pour votre équipe.

