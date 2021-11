Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl : Ces 10 nouveautés améliorent les remakes

Au 19 novembre 2021 eLes deux éditions Pokémon apparaissent Diamant brillant et perle brillante pour Nintendo Switch. Les deux jeux posent Remakes à la Éditions Nintendo DS Diamond et Pearl Et bien que les nouvelles éditions resteront très proches des originaux, les développeurs d’ILCA ont encore des fonctionnalités intéressantes et pratiques intégré.

Nous vous présentons 10 nouvelles fonctionnalités qui sont dans les remakes et manquaient dans les originaux. Toutes ces fonctionnalités offrent Améliorations pour les remakes qui facilitent le jeu ou l’ajout à l’aventure.

#1 Équipez les bases secrètes de statues Pokémon

La plus grande extension des remakes se trouve sous terre. Du Sous la terre à savoir a été entièrement révisé. Vous pouvez également le faire en ligne ou via la connexion locale Rencontrez des amis dans les tunnels, cherchez des objets spéciaux et installez des bases secrètes. En plus des objets rares tels que des fossiles ou des pierres de développement, vous pouvez désormais même trouver des objets spéciaux dans les murs souterrains figurines Pokémon déterrer.

les Bases secrètes fêter leur retour, mais sous une forme modifiée. Vous êtes toujours autorisé à créer votre propre espace très personnel sous terre. Pour cela, vous pouvez maintenant utiliser le figurines Pokémon utiliser. Et cela nous amène directement à la fonctionnalité suivante.

#2 : les cachettes souterraines des Pokémon

Grace à figurines Pokémonque vous installez dans les bases secrètes, se laissent Débloquez de nouvelles zones et biomes souterrains. Dans ces soi-disant Pokémon caché peut être certains Pokémon selon le biome dont certains ne se trouvent même pas autrement dans le jeu. Ici, ils ne se cachent pas dans les hautes herbes, mais courent librement comme dans la zone naturelle.

ça dépend lequel Statues Pokémon jehr met en place : votre base secrète est-elle principalement avec le Statues de Pokémon Feu paré, alors laissez-vous Découvrez plus de Pokémon Feu ou vous pouvez le faire dans un spécial Biome de magma rencontrer. D’autres domaines déjà connus sont, par exemple, un désert souterrain ou un Section forestière.

#3 : Accès aux boitiers PC partout

Cette Fonction qualité de vie sort tout droit Épée et bouclier Pokémon accepté. Où vous dans « Diamond and Pearl » un autre Centre Pokémon (ou un autre endroit avec un PC), vous avez maintenant Accédez à vos boîtiers PC partout et vous pouvez échanger votre équipe Pokémon. Vous pouvez simplement appeler les boîtiers PC via le menu et gérer les Pokémon qu’ils contiennent.

#4 : Vous n’avez plus besoin d’une victime de VM

Dans les éditions originales « Diamant und Perl » Attaques de machines virtuelles vos Pokémon étaient encore en train d’être enseignés et vous ne pouviez pas facilement les laisser oublier. Il était donc pratiquement courant d’avoir un Pokémon dans l’équipe qui s’appelait Victime de la machine virtuelle devait servir. Ce n’est plus le cas dans les remakes. Les machines virtuelles sont mappées sur le Pokétch – votre montre multifonctions utile – externalisée et vous l’activez par simple pression sur un bouton directement via le menu Pokétch. Ceci est similaire au principe du Pokémon Pokémobil de « Soleil et Lune ». Après chaque arène gagnée, de nouvelles attaques de VM devraient être disponibles via le Pokétch.

#5 : Avec plus de partenaires à la place de la fidélisation

Du Lieu de fidélité est un parc au nord d’Herzofen où vous pourrez vous promener avec votre Pokémon. Mais c’est seulement possible avec de mignons monstres de poche. Dans les originaux, vous ne pouviez entrer dans le parc qu’avec une équipe Pokémon. Vous êtes même autorisé dans les remakes emmenez jusqu’à six Pokémon avec voustant qu’ils sont autorisés dans le parc. En outre, Ajuster la perspective et le zoom de la camérace qui la rend encore plus belle Photos souvenirs avec la fonction de capture d’écran de la Nintendo Switch. Avec un peu de chance, votre Pokémon trouvera également des objets ou des accessoires.

# 6 : La préparation de knurspen n’est plus seulement knursperei

Vous pouvez également utiliser le Lieu de fidélité maintenant aussi Knurspe préparer. Donc, vous n’êtes plus obligé d’en avoir un Grognement pour faire ces adorables collations Pokémon. Soit dit en passant, ils vous aident avec le Super compétitions. Vous pouvez utiliser Knurspen pour améliorer les attributs des catégories compétitives de l’un de vos Pokémon.

#7 : Team Pokémon vous suit

Même en dehors du lieu de fidélité vous pouvez participer aux remakes Chasse aux Pokémon de l’équipe. Cette fonctionnalité n’existait même pas dans les originaux, mais n’a été introduite qu’avec les remakes ultérieurs de la 2e génération, « HeartGold et SoulSilver », et a immédiatement acquis une grande popularité dans la communauté. Soit dit en passant, les développeurs ont retravaillé la fonction de poursuite par rapport à « Sword and Shield » et le Pokémon vous poursuivra de manière plus naturelle. Il peut aussi arriver qu’il soit à la traîne lorsqu’il est un peu plus lent.

# 8 : Les super compétitions brillent sous un nouveau jour

les Compétitions célèbrent leur retour des originaux et sont maintenant considérés Super compétitions trouvé dans le jeu. Tu devrais être clair conçu pour être plus divertissant être qu’avant. Un exemple : dans les remakes, vous jouez maintenant un vrai Mini-jeu de rythme pendant la compétition. La présentation graphique a également été considérablement améliorée et les compétitions sont désormais beaucoup plus amusantes à regarder.

# 9 : changement de tenue

Contrairement aux éditions originales, vous pouvez maintenant le faire à tout moment Tenue de votre personnage changer. Il y a du nouveau dans les remakes spécialement pour ça boutique, dans lequel vous pouvez acheter de nouvelles tenues. La fonction de personnalisation est très appréciée des fans et fait désormais partie intégrante des jeux depuis les éditions « X et Y ». Dans « Radiant Diamond and Shining Pearl », cependant, vous pouvez seulement des tenues complètes changer.

#10 : sauvegarde automatique

Désormais, vous n’avez plus à vous soucier des heures d’entraînement intensif au cas où vous auriez oublié de sauvegarder votre partie. Dans les remakes, un Fonction de sauvegarde automatique implémenté tel qu’il existe déjà dans les éditions « Sword and Shield ». c’est-à-dire le jeu enregistre automatiquement et régulièrement. Néanmoins, vous pouvez toujours enregistrer manuellement si vous le souhaitez. Cette fonction peut être activée et désactivée à tout moment.