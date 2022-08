Pokémon Scarlet et Purple : qu’est-ce que c’est et comment fonctionne la teracristallisation

Avec la nouvelle bande-annonce de »Pokemon écarlate et violet », The Pokémon Company vient de révéler la nouvelle transformation connue sous le nom de teracristallisationqui transformera les créatures populaires en une sorte de pierres précieuses, un nouveau mécanisme de jeu qui non seulement changera l’apparence des Pokémon, mais augmentera également leurs attaques spécifiques au type les rendant plus puissants, et peut même changer leur type en complétant pour s’adapter votre tératype.

Depuis que les méga évolutions ont été introduites pour la première fois dans les titres « Pokémon X et Y », la franchise a mis en place de nouvelles mécaniques dans chacun de ses jeux. Dans »Pokémon Sun and Moon », les mouvements Z ont été implémentés, dans »Pokémon Sword and Shield » les transformations Dynamax et GigantaMax, maintenant dans »Pokémon Scarlet and Purple », nous pourrons connaître le phénomène de teracristallisation.

Vous pourriez également être intéressé par : Hollow Knight : Silksong : date de sortie et toute l’actualité du jeu vidéo

Qu’est-ce que la teracristallisation dans Pokémon ?

Le nouveau mécanisme insufflera une nouvelle vie à la série en présentant aux joueurs une nouvelle façon brillante de présenter les batailles Pokémon. Une fois par bataille, les joueurs pourront utiliser les Orbes Tera pour teracristalliser leurs Pokémon, leur donnant l’apparence brillante d’une pierre précieuse et ayant une couronne de joyaux sur la tête qui variera en fonction du type de cristal tera.

Avec les 18 teratypes qui existent, les joueurs pourront faire toutes sortes de combinaisons entre les types que les Pokémon ont déjà et les nouveaux teratypes, donnant lieu à diverses combinaisons pour donner une tournure complète aux batailles et au style de jeu de chacun Pokémon. Bien que ce phénomène soit unique à la région de Paldea, tous les Pokémon qui s’y trouvent peuvent être teracristallisés. Les Tera Orbs devront être rechargés après chaque utilisation, ce qui peut être fait en appuyant sur un Energy Tera Crystal ou en visitant un Pokémon Center.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Le Seigneur des Anneaux : Gollum’, jeu vidéo : de quoi s’agit-il et quand est-il sorti

Comment obtient-on les teracristaux ?

Semblables aux raids gigamax dans « Pokémon Sword and Shield », les nouveaux épisodes permettront aux joueurs de rejoindre des tera-raids en multijoueur, leur donnant la chance d’affronter des Pokémon sauvages teracristallisés. La différence ici est que »Pokémon Scarlet et Purple » auront des batailles en temps réel, donc nos coéquipiers n’auront pas à attendre pour faire leur mouvement, et chacun pourra attaquer quand il le voudra.

Une fois que le Pokémon Tera-Crystallized tombe au combat, les joueurs auront la possibilité de le capturer pour leur équipe. Pour participer aux Tera Raids, les joueurs devront sélectionner l’option Tera Raid Battles, qui sera utilisée pour trouver et recruter des alliés ou rejoindre le raid d’un autre joueur.

Bien que la teracristallisation, comme les autres mécanismes précédents de la série, ne durera probablement pas pendant une prochaine génération, ce dernier mécanisme est sûr de changer la façon dont les joueurs élaborent des stratégies et pensent aux batailles. « Pokémon Scarlet and Purple » arrivera sur la Nintendo Switch le 18 novembre de cette année.