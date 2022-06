Pokémon Scarlet et Purple montrent leurs légendaires dans une nouvelle bande-annonce

Nintendo a publié une nouvelle bande-annonce avec de nombreuses nouvelles que les nouvelles livraisons auront »pokémon écarlate » O »pokémon violet ». Dans l’aperçu, nous pouvons voir de nouvelles créatures Pokémon prêtes à être capturées par des entraîneurs, dont Lechonk, un nouveau Pokémon de type cochon, et les deux légendaires qui seront les protagonistes de « Scarlet » et « Purple ».

Bien que les légendaires n’aient pas encore de nom officiel, les deux semblent être de type dragon. Le Pokémon dans « Scarlet » est un dragon de couleur écarlate avec des plumes, tandis que le Pokémon dans « Purple » est un dragon d’aspect plus technologique qui semble avoir des moteurs à réaction au lieu de jambes. La bande-annonce a également présenté les deux nouveaux professeurs pour la neuvième génération de Pokémon, le professeur Sada et le professeur Turo, ainsi qu’un nouvel entraîneur nommé Nemona, qui semble être le nouveau rival des joueurs.

D’autre part, vous pouvez également voir le vaste environnement que les joueurs peuvent explorer, ainsi qu’un nouveau mode de jeu avec des mécanismes différents, indiquant clairement que les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent jouer avec d’autres amis. La personnalisation des personnages a également été confirmée, avec la possibilité de changer de personnage en changeant ses vêtements, sa coupe de cheveux et bien plus encore.

« Scarlet » et « Purple » ont été dévoilés à l’origine plus tôt cette année avec une nouvelle bande-annonce présentant leur nouvelle région, sur le thème de l’Espagne, et les trois nouveaux Pokémon de départ des jeux : l’herbe Cat Spigatito, le féroce crocodile Fuecoco et enfin le canard pompadour, Quaxly, dans ce nouveau trailer on peut voir les modèles des Pokémon du jeu.

Les premières images du jeu ont également révélé que le titre continuera avec la structure du monde semi-ouvert qui a le dernier titre dérivé de la série, « Pokémon Legends : Arceus », qui est sorti sur Nintendo Switch en janvier dernier. Comme le précédent « Pokémon Sword and Shield » de 2019, « Pokémon Legends » a reçu quelques critiques pour sa présentation bâclée, mais l’accueil général a été positif, les critiques et les fans louant le jeu pour les changements qu’il a apportés au jeu. la formule traditionnelle de la série, y compris de nouveaux changements dans la façon dont les joueurs attrapent et entraînent de nouveaux monstres.

»Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple » sortiront exclusivement sur Nintendo Switch le 18 novembre de cette année.