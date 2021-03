Pokémon Radiant Diamond & Shining Pearl: Voici à quoi ressemblent les remakes par rapport à l’original

Vendredi dernier le Les remakes de Pokémon Diamond et Pearl annoncéspar lequel le quatrième génération leur chemin vers le Commutateur Nintendo trouve. Comme d’habitude, les jeux ont aussi graphiquement un nouveau look get qui, cependant, ne plaît pas à tous les fans.

Dans une vidéo YouTube, la chaîne a GameXplain à présent quelques scènes des remakes avec les homologues des anciennes éditions par rapport.

Les pixels deviennent chibi

Le look pixel de « Pokémon Diamant et Perle » est rehaussé par un Style Chibi remplacé, ce qui donne aux caractères un aspect un peu compressé. Sinon, vous devez fortement basé sur la structure originale, Des bâtiments, des fleurs individuelles et des PNJ peuvent être trouvés dans les endroits bien connus.

Ils ont considérablement gagné ancien combat statiquequi deviennent maintenant plus dynamiques. Comme dans les générations précédentes, vous êtes à découvert dans un combat, et les entraîneurs peuvent le refaire ici proportions humaines.

Dans la bataille la perspective change entre, afin que vous puissiez regarder ce qui se passe parfois depuis la position familière et parfois du point de vue du monstre adverse.

Petites différences entre Pokémon Radiant Diamond et Luminous Pearl

Dans certains endroits, vous pouvez trouver une attention aux détails. Par exemple, il y a maintenant une Wii au lieu d’une Nintendo un interrupteur dans la chambre du protagoniste. De plus, les textures des sols et des façades ont été améliorées afin que globalement plus de détails peut être reconnu. Des pas clairement visibles dans la neige et des mouvements d’eau réalistes complètent le tout.

Que vous aimiez le nouveau look chibi ou que vous auriez préféré un style différent, c’est certainement une question de goût. Cette décision est de toute façon une surprise, car les jeux « Let’s Go » et les remakes de troisième génération reposent sur un seul. style plus réaliste.

Les développeurs ont évidemment fait un effort, Sinnoh aussi fidèle que possible à l’original représenter. Un PNJ spécial, qui peut être vu dans la bande-annonce des remakes, suggère que contenu exclusif de l’édition platine sont inclus.