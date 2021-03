Pokémon Radiant Diamond & Shining Pearl – Il y a des indices pour le retour de Mega Evolutions

Pokémon Diamant brillant et Perle brillante étaient officiellement annoncé et ramener la région de Sinnoh après 15 ans. Les deux Remakes de diamants et de perles sont très fidèles à l’original et même dans la première bande-annonce, vous pouvez immédiatement reconnaître chaque endroit que nous avons visité à l’époque. Il y a même des indications que de tout nouveau contenu pourrait nous attendre sous la forme de méga développements.

Y a-t-il des méga évolutions dans Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl?

Quels sont les méga développements? Pour la première fois ils sont venus Méga développements dans Pokemon X et Y avant, donc seulement dans la 6ème génération. Avec l’aide d’un convenable Méga pierres un Pokémon avec le Méga développement gagner une nouvelle forme au combat. Habituellement, certaines valeurs augmentent et il peut même arriver que le type de Pokémon change.

Les méga développements ont ensuite été remplacés: De grands développements ont été réalisés dans les éditions successives soleil et lune de la Attaques Z remplacé, puis pris Giga-Dynamax dans épée et bouclier leur place. Maintenant, les méga développements pourraient célébrer un retour.

© The Pokémon Company / Superposition d’images 45secondes.fr

Une rangée de jouets fournit des indices

Convient pour le dévoilement de Pokémon Diamant Radiant et Perle lumineuse devrait être diversifié Personnages Pokémon de Takara Tomy sont de retour dans la gamme. En plus des Pokémon de 4e génération tels que Plinfa, Cresselia et Darkrai, cela inclut également Mega Charizard X et Mega Lucario. Juste une coïncidence?

La même chose s’est produite en 2018: Lorsque Pokémon Allons-y, Pikachu / Évoli! étaient sur le point d’être publiés, les chiffres des méga développements de Takara Tomy ont également été mis sur le marché: Mega-Charizard Y, Mega-Turtok et Mega-Bisaflor. Et il est bien connu que ces Pokémon sont vraiment inclus dans «Pokémon Let’s Go, Pikachu / Eevee!».

Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs: Jusqu’à présent, Nintendo n’a confirmé aucun méga développement pour « Pokémon Radiant Diamond et Shining Pearl ».