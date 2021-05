Pokémon Radiant Diamond & Luminous Pearl: date de sortie officielle révélée

Apparaîtra à la fin de cette année Pokémon Diamant Radiant et Pokémon Perle lumineuse deux remakes fidèles à l’original des éditions Diamant et perle à partir de 2006. Eh bien, étonnamment, The Pokémon Company et Nintendo ont cela Date de sortie Dévoilé dans les deux jeux Nintendo Switch et plus de surprises dans leurs bagages.

Pokémon Shining Diamond & Shining Pearl: sortie en novembre

« Pokémon Radiant Diamond et Shining Pearl » sera activé 19 novembre 2021 pour Nintendo Switch. Cela fera deux grands titres pour les affaires de Noël de Nintendo.

Conformément à la date de sortie mentionnée, le Illustration de la couverture des deux éditions révélées. Vous pouvez les voir dans le tweet intégré.

Ceci est déjà connu pour Pokémon Radiant Diamond et Shining Pearl

Les deux remakes Nintendo Switch des éditions « Diamant et Perl » tiennent très bien compte des informations déjà connues proche des originaux. Nous voyagerons à nouveau dans la région de Sinnoh, contrôlerons le personnage principal à vol d’oiseau et nous nous défoulerons avec des fonctionnalités introduites à l’époque, comme le métro. Nous avons tout ce que l’on sait sur « Pokémon Diamant Radiant et Perle Brillante » dans Cet article clairement répertorié pour vous.