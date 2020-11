Pokémon: Quel pourrait être le prochain jeu de la saga principale?

Il est maintenant disponible Les neiges de la couronne, la deuxième partie de Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier. Cela nous offre beaucoup d’éléments pour s’amuser, comme Aventures Dinamax, qui nous permettent d’attraper de nombreuses créatures légendaires. Certaines d’entre elles sont exclusif à l’une des deux versions du jeu.

Même si Les neiges de la couronne offre toujours beaucoup de plaisir. Fans de Pokémon on ne peut s’empêcher de se poser une question: Quel sera le prochain jeu de la saga principale? Ensuite, nous allons formuler quelques théories sur le sujet. Tout est simple spéculation, vous ne devez donc pas le prendre comme une information.

Neuvième génération

Cette option est la moins probable de toutes, et c’est pratiquement impossible. Épée et bouclier Pokémon est sorti 2019, l’année dernière, et ce 2020 nous avons pu profiter de votre Expansion Pass. Nous pouvons presque certainement garantir que nous apprécierons un jeu plus que Pokémon avant de passer à la neuvième génération.

Collection maître Pokémon

Ces derniers mois, il y a assez de rumeurs ce point à quoi Pokémon lancera un collection de jeux, dans le style de Super Mario 3D All-Stars. Ce serait une bonne façon de célébrer la 25e anniversaire de la franchise, qui sera dans 2021. L’option ne semble pas exagérée, même si, comme nous l’avons dit, ce ne sont que des rumeurs.

La question est: quels jeux cette compilation comprendrait-elle? Une rumeur suggérait qu’ils seraient Pokémon X / Y, Pokémon Rubis Omega et Saphir Alpha Oui Pokemon soleil et lune. Ce sont les jeux qui sont sortis pour la Nintendo 3DS, et par conséquent, ce sont ceux avec les meilleurs graphismes et seraient les plus agréables à la télévision.

Cependant, la collection pourrait également être l’un des jeux les plus classiques, bien qu’il y ait une chose à noter ici. Et est-ce que Pokémon rouge, bleu et jaune Oui Pokémon Or, Argent et Cristal ont été lancés entre 2016 et 2018 pour Nintendo 3DS.

Bien que nous ne doutions pas qu’ils se vendraient très bien à nouveau Commutateur Nintendo, et plus accompagné des titres de la troisième génération, peut-être le Grand N décidez de ne pas faire deux relais de suite.

Remakes de Pokémon Diamant et Perle

La communauté Pokémon souhaite depuis longtemps revenir dans la région de Sinnoh. Cela se produira presque certainement, même si nous ne savons pas quand. Les remakes de la première génération, Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, a été mis en vente à 2004. Ceux de la deuxième génération, Pokémon HeartGold Gold et SoulSilver Silver, ils l’ont fait en 2009. Enfin, les remakes de la troisième génération, Pokémon Rubis Omega et Saphir Alpha, est sorti 2014.

Ici, nous voyons clairement comment les remakes jusqu’à présent ont été séparés par 5 ans, quelque chose qui est déjà certain que ce ne sera pas le cas avec le nouveau Pokémon Diamant et Perle. Cela nous dit simplement qu’il n’est pas tôt pour que ces jeux voient le jour et qu’un remake de la quatrième génération a suffisamment de chiffres pour être le prochain jeu de la saga Pokémon principale.

Retour à Johto

Cette option a gagné un peu de force après l’un des derniers Pokémon présente. Dans ladite vidéo, Tsunekazu Ishihara, Président de La société Pokémon, se trouvait derrière une étagère remplie d’animaux en peluche et de figurines Pokémon. La plupart des créatures ils étaient de la deuxième génération, ce qui a conduit beaucoup à penser que nous reviendrions bientôt Johto. Au cas où cela serait vrai, la question serait de savoir comment.

L’une des options les plus évidentes serait un Pokémon Allons-y Johto, qui pourrait être en vedette Espeon Oui Umbreon, ou par Marill Oui Togepi. Dans les Pokémon Presents susmentionnés, il y a des indices qui pourraient l’indiquer. Et est-ce que dans l’étagère inférieure droite il y a un pack de Nintendo Switch et Pokémon: Allons-y, Évoli!, et, devant la console, on voit des peluches de Espeon Oui Umbreon.

Cette étagère nous a fait penser que nous reviendrons bientôt chez Johto

Cependant, la mécanique de Pokémon Allons-y ils n’ont pas fini de convaincre tout le monde. Pour cette raison, nous ne pouvons pas exclure que certains remakes plus traditionnels de Pokémon Or et Argent. Une autre option serait de voir une sorte de formule hybride. Par exemple, nous aurions des batailles contre des Pokémon sauvages, bien que nous devions lancer le Poké balle comme dans Pokemon aller pour les attraper.

Il est probable que l’image de l’étagère susmentionnée ne veut rien dire, ou qu’elle ait simplement servi à connaître l’opinion de la communauté sur un éventuel retour à Johto. Bien que cela ne semble pas le plus probable, nous ne pouvons pas exclure que le prochain match de Pokémon ramène-nous dans cette région.

Et voici notre Devinez ce que pourrait être le prochain jeu de la saga Pokémon principale. Lequel aimeriez-vous que ce soit? Pouvez-vous penser à une option que nous n’avons pas envisagée? Enfin, nous vous rappelons qu’ils sont également en attente de sortie un nouveau Pokémon Snap et la Détective Pikachu suite pour Commutateur Nintendo.

