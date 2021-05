Pokémon présente: un rapport indique qu’il y en aura un le mois prochain

Le mois prochain, une présentation de Nintendo direct dans le cadre de la célébration de E3 de Nintendo, mais cela ressemble à une vidéo de Pokémon Présente Il pourrait également être diffusé début juin.

Dw, et oui, Pokémon présente à venir début juin pour annoncer la sortie de Pokémon UNITE, la date de sortie de BDSP, etc. – Kelios (@KeliosFR)

16 mai 2021





La rumeur vient de @KeliosFR, et la vidéo Pokémon Presents révélera apparemment les dates de sortie de Pokémon Unite, aussi bien que Pokémon Diamant brillant et Perle brillante.

Étant donné que certaines versions majeures de Pokémon devraient sortir au cours de l’année prochaine, une vidéo axée uniquement sur la franchise semble être une évidence. Bien sûr, les fans devraient toujours prendre cette rumeur avec un grain de sel jusqu’à ce que La société Pokémon faire une sorte d’annonce officielle.

Le mois dernier a vu le lancement de New Pokémon Snap sur Nintendo Switch, tandis que Pokémon Unite et Brilliant Diamond and Shining Pearl sortiront cette année.

Les remakes de Diamond and Pearl arriveront probablement dans cette fenêtre de sortie d’octobre / novembre si utilisée par les jeux Pokémon. Pokémon Unite pourrait être beaucoup plus tôt, mais aucune date de sortie officielle n’a été annoncée.