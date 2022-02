Pokémon prépare un anime basé sur Pokémon Legends : Arceus

Une nouvelle série animée est sur le point d’arriver pour élargir l’univers de Pokémon. Révélé lors de l’événement Pokémon présenteil a été confirmé qu’un nouvel anime basé sur la dernière première de la saga est en cours de développement « Pokémon Légendes : Arceus » pour la Nintendo Switch.

Bien qu’aucune autre information n’ait été donnée sur l’épisode animé, y compris le titre dudit projet, il a été confirmé qu’il sera présenté en ligne et qu’il fera ses débuts en 2022. Compagnie Pokémondévoilera plus de détails dans les semaines à venir.

»Pokémon Legends: Arceus » est sorti fin janvier de cette année et comportait l’un des mécanismes les plus modernes de la saga Pokémon, permettant au joueur d’explorer un vaste monde ouvert dans la nouvelle région d’Hisui, qui a amené le nouveau Pokémon Wyrdeer, Basculegion et Kleavor.

Malgré son rendu de jeu et ses problèmes de bugs, les premières critiques du jeu ont été extrêmement positives, indiquant spécifiquement que « Pokémon Legends: Arceus » « a révolutionné la série pour un public plus moderne ».

Le dernier jeu de la saga a également fourni une série d’implications qui ont élargi l’histoire de Pokémon, telles que la relation de Pokémon légendaires tels que Shaymin, le Pokémon de la gratitude, qui a une implication liée à la ville de Floaroma, que nous pouvons explorer dans les jeux de »Diamant » et »Perle ».

Sans connaître l’histoire de ce nouvel anime, plusieurs intrigues peuvent être tirées de « Pokémon : Arceus » et mises en œuvre dans une nouvelle histoire qui séduira à la fois les fans de la saga et les nouveaux téléspectateurs.

Cette série animée n’est pas le seul développement récent et passionnant de la franchise. Une bande-annonce pour les jeux « Pokémon Scarlet » et « Pokémon Purple » a également été publiée récemment, donnant aux fans et aux joueurs un aperçu de ce que la neuvième génération de la franchise a en réserve.

Bien que les images du jeu ne soient pas définitives, cela indique que le format du monde ouvert et l’esthétique globale de la conception de « Pokémon Legends : Arceus » persisteront longtemps dans le futur.