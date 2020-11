Pokémon Masters Ex Ajoute Les Quarts De Finale Du Wpm

L’une des plus grandes forces de Pokémon Masters EX c’est son histoire. Dans celui-ci, notre avatar atteint la région de Passio dans le but de participer à la World Pokémon Masters (WPM), un tournoi qui décidera quelle est la meilleure équipe d’entraîneurs et d’entraîneurs Pokémon. Pour former cette équipe, nous rencontrons et recrutons des personnages à travers l’histoire et différents événements de jeu.

Le mois dernier, l’histoire principale a reçu un nouveau chapitre, qui nous a laissés aux portes de la prochaine ronde de Maîtres mondiaux des Pokémon. Les nouvelles sont que, depuis aujourd’hui, est maintenant disponible un nouveau chapitre dans l’histoire principale de Pokémon Masters EX. Ensuite, nous vous disons de quoi il s’agit.

Les quarts de finale du WPM, désormais disponibles dans Pokémon Masters EX

Ce nouveau chapitre, qui correspond à numéro 27, récupérez le Quarts de finale WPM. En eux, nous devons affronter l’équipe de Cynthia, le Champion de la région de Sinnoh. Après nous être bien entraînés dans le chapitre précédent, il est enfin temps de défier cet entraîneur fort et l’un des plus aimés de la franchise.

Cependant, le Champion ne sera pas seul. L’un des membres de votre équipe est Catleya, membre de la Haut commandement d’Unova. Terminer le trident est Kokuran, Qu’est-ce qu’un As du front de bataille et le majordome de Catleya. Notre équipe vaincra-t-elle ce puissant trio et se qualifiera-t-elle pour les demi-finales de la WPM? Vous avez la réponse dans Pokémon Masters EX.

Et jusqu’à présent, les informations du nouveau chapitre de l’histoire principale de Pokémon Masters EX, les entraîneurs. Enfin, nous vous rappelons que le jeu a introduit dans son nom le slogan « ANCIEN« Après un grande mise à jour. Cela est venu également accompagné de nouvelle mécanique, comme lui Zone d’entraînement et le Endurance, entre autres.

