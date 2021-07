« Pokémon Master Journeys: The Series » arrive sur Netflix en septembre

The Pokémon Company International a annoncé que la prochaine saison de Pokémon Master Journeys : la série sortira sur Netflix en septembre.

Pokémon Master Journeys : la série est la 24e saison de la série animée mondialement populaire et présente les dernières aventures d’Ash Ketchum et de son Pikachu. La dernière saison comprend environ 42 épisodes, avec une sortie initiale de 12 épisodes suivie de sorties trimestrielles sur Netflix pour la durée de la saison. La saison sera diffusée sur Netflix le 10 septembre 2021.

Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de Pokémon Master Journeys : la série au dessous de!

C’est un monde immense, mais vous savez où trouver Ash et Goh, combattant et attrapant des Pokémon de Kanto à Galar ! Avec Pikachu, Cendrillon et leurs autres Pokémon à leurs côtés, nos héros continuent de voyager partout dans le monde à la recherche de Pokémon pour le Laboratoire Cerise. En cours de route, Ash monte plus haut dans le classement de la World Coronation Series et Goh ajoute plus de Pokémon à son Pokédex dans sa quête pour attraper Mew. Pendant ce temps, Chloé fait ses premiers pas en tant que dresseuse de Pokémon lorsqu’elle rencontre un mystérieux Évoli. De nouveaux amis, des rivaux de retour et des aventures passionnantes vous attendent alors que le voyage continue !

Prépare-toi pour Pokémon Master Journeys : la série quand il arrivera sur Netflix en septembre !