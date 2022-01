Pokémon Legends : qui est l’Arceus légendaire ?

On nous attend fin janvier Pokémon Légendes : Arceus le premier grand jeu à succès de l’année. Comme le titre l’indique, vient l’être légendaire Arceus y a un rôle très particulier à. Nous vous présentons le Pokémon plus en détail et révélons pourquoi il est si important.

Avant les légendes Pokémon : Arceus est un vrai dieu

Arceus est l’un des soi-disant Pokémon mystique et va surtout dans la région de Sinnoh ainsi que vénéré dans une partie de la région de Johto. C’est parce que c’est est considéré comme le dieu du mondequi dit avoir tout créé. Selon la légende, il n’y avait que le chaos au début, jusqu’à ce qu’il arrive au milieu à un moment donné développé un œuf. Car cela devrait Arceus être éclos, alors non seulement le monde, mais créé l’univers entier.

Mais ce n’est pas tout, car la légende veut que cette créature légendaire l’ait aussi créé deux autres Pokémon Mystiques : Dialga, le maître du temps, et Palkia, le maître de l’espace. Ensemble, ils ont ensuite commencé à façonner le monde tel que nous le connaissons à partir des jeux vidéo, des séries manga et des séries animées. Le dieu Pokémon a probablement créé au-delà de cela un troisième œuf, d’où le légendaire Giratine glissé. Cela devrait servir de contrepoids à Dialga et Palkia.

La particularité d’Arceus dans les jeux est que son type dépend de quel panneau ou quel cristal Z il porte. Selon ce dont il est équipé, il peut prendre n’importe lequel des 18 types. Sans article à porter, c’est un Pokémon normaux. Grâce à cette particularité, il peut également apprendre un large éventail d’attaques différentes qui le rendent extrêmement variable ainsi que membre puissant de chaque équipe.

Arceus dans le 12ème film « Pokémon » © 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Le prochain « Pokémon Legends : Arceus » nous ramène dans le temps et nous permet de partir à l’aventure dans le région féodale de Sinnoh (Hisui) de l’expérience. Notre objectif est le premier Pokédex complet créer. Le dieu du monde Pokémon devrait également jouer un rôle important, bien que les responsables soient toujours responsables un grand secret sur la façon dont Arceus s’intègre exactement dans l’intrigue du jeu.

« Pokémon Legends : Arceus » apparaît le 28 janvier 2022 exclusivement pour la Nintendo Switch.