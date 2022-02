Pokémon Legends : Arceus – Voici à quoi ressemblent les nouvelles évolutions Hisui des starters !

Légendes Pokémon : Arceus vous donne le choix entre trois au début de l’aventure, comme d’habitude Pokémon de départ. Le Pokémon que vous choisirez vous accompagnera ensuite tout au long de l’aventure en tant que premier partenaire. Contrairement aux éditions précédentes, la sélection n’est pas proposée à partir des entrées de la région ou de la génération respective, mais est mélangée à travers les générations.

Nous vous présentons donc tous les starters et leurs évolutions dans « Pokémon Legends : Arceus » ici pour faciliter votre choix.

Attention aux spoilers : Nous vous montrons également les nouvelles formes Hisui des développements. Donc, si vous ne voulez pas les voir à l’avance, il est préférable de lire cette nouvelle à une date ultérieure.

Bauz, Arboretoss, Hisui Silvarro

© Nintendo, The Pokémon Company, 45secondes.fr

Bauz est le démarreur de plantes dans le jeu et est originaire du 7ème génération. Là tu l’as dans Pokémon Soleil/Lune/Ultra Soleil/Ultra Lune peut obtenir en tant que partenaire. En plus du type de plante, le petit hibou a également le deuxième type de vol, dont son développement ultérieur Arboretos (à partir du niveau 17) conservé. La dernière étape du développement Silvarro possède en fait le double type plante/esprit, dans lequel Forme Hisui l’obtient cependant le break Planter/Combattre (dans Pokémon Legends : Arceus, il évolue au niveau 36).

En termes de statistiques, les deux formes Hisui de Silvarro ne diffèrent pas et brillent surtout en attaque, ce qui profite à la forme Hisui grâce à ses attaques de combat STAB physiques comme sa nouvelle Attaque spéciale triple flèches. Cependant, Hisui Silvarro a maintenant une quadruple faiblesse au vol (auparavant aucune) et ses deux résistances au combat et à la normale ont également disparu en raison du type fantôme manquant.

Fierygel, Igelavar, Hisui-Tornupto

© Nintendo, The Pokémon Company, 45secondes.fr

gel ardent est entré pour la première fois Pokémon Or, Argent et Cristalc’est-à-dire les éditions de 2ème génération, avant de. Cela fait du Pokémon Feu le plus ancien des trois démarreurs. En Hisui, il évolue un peu plus tard vers hérisson avare (à savoir au niveau 17) et garde son monotype. L’étape finale Hisui Tornupto est atteint au niveau 36 et obtient le type double esprit du feu.

Les statistiques de Hisui Tornupto restent les mêmes que sa forme normale. Cela signifie que son attaque spéciale et sa vitesse sont toujours au top. Cela permet à Hisui Tornupto de frapper fort avec ses nouvelles attaques fantômes spéciales grâce au STAB, en plus de ses attaques de feu obligatoires. Ceux-ci incluent Spook Ball, Burden et son attaque spéciale défilé fantôme.

Grâce au type Ghost qu’il gagne, Hisui Tornupto gagne également deux résistances, Normal et Fighting, que Tornupto normal n’a pas. Les attaques de bogues n’infligent également qu’un quart des dégâts.

Ottaro, Zwottronin, Hisui-Admurai

© Nintendo, The Pokémon Company, 45secondes.fr

Ottaro est le démarreur d’eau du 5ème génération et entre donc en Pokemon Noir/Blanc/Noir 2/Blanc 2 avant de. Little Otter évolue vers le niveau 17 Zwottronine plus loin et vers le niveau 36 dans Pokémon Legends : Arceus Hisui Admuraï. Dans la forme Hisui, Admurai n’a plus de monotype, mais attend avec la combinaison de types Eau Sombre au.

Les deux meilleures statistiques de (Hisui-)Admurai sont l’attaque et l’attaque spéciale, vous pouvez donc l’utiliser à la fois physiquement et spécialement, ce qui le rend idéal pour les débutants. Toutes ses attaques STAB font beaucoup transpirer les adversaires. Cela inclut sa nouvelle attaque spéciale barrage de lames du type sombre.

Dans sa forme Hisui, Admurai a beaucoup moins de faiblesses : les attaques de type Combat, Insecte et Fée n’infligent qu’un seul dégât au lieu du double. Et avec Psycho, Hisui-Admurai gagne même une résistance.

Comment obtenir tous les starters ?

Au début de l’aventure, vous choisissez l’un des starters. Une fois l’histoire terminée, vous obtiendrez un cadeau ni les deux autres partants. Donc, en fin de partie, vous aurez tout le trio autorisé à avoir dans l’équipe. Avec un peu de chance, on les trouvera aussi dans la nature sauvage ou dans les distorsions spatio-temporelles.