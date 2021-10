Pokémon Legends Arceus – Teaser mystérieux comme dans un film d’horreur

La Compagnie Pokémon bat activement le tambour pour Pokémon Légendes : Arceus et maintenant publié un teaser très mystérieuxcela intrigue les fans. UNE vidéo d’environ deux minutes est apparu pour le jeu et cela ne ressemble pas à une bande-annonce au début, mais comme une Scène d’un film d’horreur.

Mystérieuse bande-annonce des légendes Pokémon : Arceus fait penser à un film d’horreur

Vous pouvez regarder la vidéo teaser ici :

La vidéo est en Style de métrage trouvé tenue, qui a été établie dans le monde du cinéma, par exemple avec « Blair Witch Project ». Mais il a aussi des liens avec « l’activité paranormale ». Dans la vidéo on en voit un Enregistrement de la caméra d’un homme non précisé qui vivait dans le montagnes enneigées de la région d’Hisui apparemment observé différents Pokémon. La séquence vidéo est cependant plein de perturbations et aucune image claire ne peut être vue. La bande-son semble également endommagée.

La description vidéo de la bande-annonce ne donne pas non plus d’indices clairs, tout semble très mystérieux :

« Un chercheur a fait une découverte rare dans la bibliothèque Fleetburg : des images mystérieuses qui semblent documenter le paysage de la région d’Hisui… Veuillez les examiner et nous donner vos résultats. «

Que se passe-t-il dans la vidéo ? Le film se termine dans les montagnes enneigées de la région de Hisui (l’ancien Sinnoh) et documente ses découvertes avec la caméra vidéo. En plus de quelques Schneppke, il trouve également un autre Pokémon, qui n’est cependant pas montré. Nous n’entendons qu’une description. Au début ça lui rappelle un Fukano ou un Goupix, mais il en semble un à ce jour monstre de poche inconnu être.

Le mystérieux Pokémon est décrit comme suit : Un Pokémon avec bout rouge de la queue et fourrure blanche et duveteuse sur la tête et autour du cou. Le Pokémon est aussi très mignonne et possède yeux ronds et jaunes.

Juste après, la personne devient attaqué par un gros Pokémon. On ne sait pas de quel être il s’agit (peut-être le même ?), mais la vidéo se termine brusquement.

Le Pokémon inconnu ressemble apparemment à un Fukano, mais Hisui-Fukano n’est toujours pas destiné. © La Compagnie Pokémon

C’est un teaser pour un nouveau Pokémon

Une chose doit être claire : The Pokémon Company nous en apporte un avec cette vidéo Teaser d’un tout nouveau Pokémon. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise met en scène le dévoilement d’un nouveau Pokémon de manière efficace sur le plan marketing ; on se souvient encore, par exemple, du stream de 24 heures qui montrait une clairière dans une forêt et dévoilait Galar-Ponita pour le première fois. Mais on ne sait pas encore quand l’annonce officielle du nouveau monstre de poche sera faite.

De quel Pokémon s’agit-il cette fois ? La fin du film a confondu le Pokémon décrit avec Fukano, mais il est peu probable qu’un Hisui-Fukano (qui, à juste titre, a fait sa première apparition dans « Pokémon Legends : Arceus »). Hisui-Fukano est rouge et a une fourrure blanche sur la tête, mais pas de bout rouge de la queue. De plus, ses yeux sont toujours recouverts par sa fourrure afin qu’ils ne soient pas visibles.

Mais l’homme en a probablement un Hisui-Arkani vu. Cela pourrait facilement être assez gros et fort pour l’attaquer aussi. Mais aussi un Hisui-Vulpix ou Hisui-Evoli serait envisageable, ou bien un tous les nouveaux Pokémon et non une forme régionale d’un être déjà connu.

Que pensez-vous du Pokémon qui pourrait être décrit dans la vidéo ?