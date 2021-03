Pokémon Legends: Arceus – Quels Pokémon apparaissent?

Pokémon Legends: Arceus ramène les joueurs au Région de Sinnoh, qui est l’emplacement de la 4ème génération et donc celui de Pokémon Diamant, perle et platine bot. Cette fois, nous découvrons la région comme un monde ouvert à une époque féodale, plusieurs centaines d’années plus tôt.

Quels Pokémon sont dans Pokémon Legends: Arceus?

Ce sont tous des Pokémon précédemment connus qui apparaîtront dans « Pokémon Legends: Arceus »: Beaucoup d’entre eux étaient déjà vus dans la première bande-annonce – nous supposons fermement que d’autres seront également dans le jeu car ils sont membres de la même série de développement.

# 025 Pikachu *

# 26 Raichu

# 111 rihorn *

# 112 Rizeros

# 155 hérisson fougueux *

# 156 Hérisson Avar

# 157 Tornup

# 280 Trasla

# 281 Kirlia

# 282 Garde-garde

# 315 Roselia

# 358 Palimpalim

# 363 Seemops *

# 364 Seejong *

# 365 Walraisa

# 387 Chélast *

# 388 Chelcarain

# 389 Chelterrar

# 390 panflam *

# 391 Panpyro

# 392 Panferno

# 393 Plinfa *

# 394 Pliprine

# 395 Impoléon

# 396 Staralili *

# 394 Staravia

# 398 Staraptor *

# 399 Bidiza *

# 400 bidifas

# 403 Sheinux *

# 404 Luxio

# 405 Luxtra

# 406 bourgeon *

# 407 roserade

# 433 sonnerie *

# 436 bronze *

# 437 bronzong

# 443 Peu de laitue

# 444 Knarksel

# 445 Knackrack *

# 447 Riolu *

# 448 Lucario *

# 464 rihornior

# 475 Galagladi *

# 493 Arceus *

# 501 Ottaro *

# 502 Zwottronine

# 503 Admurai

# 722 Bauz *

# 723 Arboretoss

# 724 Silvarro

(* A voir dans la bande-annonce)

Pas encore tous connus: Bien sûr, c’est loin d’être tout Pokémonque nous rencontrerons dans Pokémon Legends: Arceus. Le Nombre total les monstres de poche disponibles ne sont pas encore connus. Mais nous supposons que pratiquement tous les Pokémon du quatrième génération (sauf pour le Mystérieux Suivant Arceus et peut-être l’un ou l’autre Légendaire) sera présent.

La plupart des Pokémon de Pokémon Legends: Arceus sont dérivés de manière appropriée du 4e génération (ou avant). Cependant, certaines espèces n’ont été introduites dans la série Pokémon que par la suite: Bauz et Ottaro, y compris leurs séries évolutives respectives.

Le Pokémon de départ

Lorsque Pokémon de départ Cette fois apparaissent Bauz (plante), Feurigel (feu) et Ottaro (eau). Il est intéressant de noter que les trois Pokémon proviennent de générations différentes. Bauz est arrivé en premier Pokémon soleil et lune avant, hérisson fougueux déjà dans or et argent et Ottaro pour la première fois en noir et blanc.

© La société Pokémon

Pourtant, les vrais Démarreur Sinnoh en dehors Diamant et perle être également représenté dans le jeu. Vous rencontrez Chelast, Panflam et Plinfa en tant que Pokémon sauvages dans le monde ouvert.

Pokémon que vous attrapez avec les précurseurs des Pokéballs

Le Boules Poké dans « Pokémon Legends: Arceus » diffèrent considérablement des versions modernes des autres éditions. la frapper fumée éteint et est éteint Bois. Ici nous vous présentons plus en détail les anciens précurseurs des Pokéballs.