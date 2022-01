Pokémon Legends : Arceus présente sa bande-annonce de lancement

Légendes Pokémon : Arceus C’est juste au coin de la rue. Quelques jours avant le lancement Compagnie Pokémon a publié la bande-annonce finale du jeu, axée sur les différents éléments qu’il contiendra et sur la façon dont les joueurs se prépareront à vivre leur aventure Pokémon, dans une histoire qui se déroule plusieurs années avant les jeux principaux.

La bande-annonce expose la nouvelle région de Hisui, avec des séquences de jeu inédites, montrant les différentes zones de ce nouveau monde, ainsi que les Pokémon Sauvages qui y apparaîtront. Surtout, certains des plus puissants auxquels nous aurons à faire face se démarquent, parmi lesquels les Pokémon Alpha et les Pokémon Seigneur.

Legends : Arceus, marque une variation significative sur les jeux développés par jeu habituel, car il sera le premier à laisser le joueur explorer un monde semi-ouvert, contrairement aux autres qui présentaient des régions entières mais étaient reliés par des sections de couloirs, présentant une structure linéaire mais fonctionnelle. À une époque où les humains se méfiaient encore des puissantes bêtes qui parcouraient la terre, les joueurs devront nouer des liens uniques avec leurs compagnons, révélant que les gens et les Pokémon peuvent vivre ensemble en harmonie.

Ce jeu propose pour la première fois un système de combat hybride qui permet aux joueurs de s’engager dans des batailles traditionnelles au tour par tour ou des conflits dynamiques en temps réel qui nécessitent des réflexes pointus et une visée précise. Les bandes-annonces précédentes ont confirmé que les entraîneurs peuvent courir sur de vastes champs à l’arrière de Wrydeer, prendre leur envol avec l’aide de Braviary ou traverser de grandes étendues d’eau à l’arrière de Basculegion.

Ce qui est clair, c’est que Pokémon Legends : Arceus vise à être l’un des jeux les plus spéciaux et les plus différents de la saga lorsque nous devons explorer ses différents emplacements de haut en bas sous la forme d’un monde ouvert pour chasser tous les Pokémon qui les habitent . . À partir du 28 janvier, il arrivera enfin entre les mains de tous les joueurs de Nintendo, en première exclusive sur la console du grand N : le Changer.