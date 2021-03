Pokémon Legends: Arceus – Pourquoi Icognito pourrait jouer un rôle important dans l’intrigue

Jouer le Icognito un grand rôle dans l’intrigue de Pokémon Legends: Arceus? Après tout, ces mystérieux Pokémon sont apparemment associés au Dieu-Pokémon Arceus connecté et même dans Les ruines de Sinnoh originaire de.

Icognito pourrait jouer un rôle important dans Pokémon Legends: Arceus

Icognito est entré pour la première fois dans la 2ème génération dans le Éditions or et argent devant. Ces mystérieux Pokémon y vivent dans le Ruines d’Alph et ressemble à Des lettres. Au cours de la série «Pokémon», un point d’interrogation et un point d’exclamation ont été ajoutés aux 26 types différents d’Icognito à l’origine.

© La société Pokémon

Ce lien existe avec Arceus et la région de Sinnoh

« Pokémon Legends: Arceus » raconte une histoire Pokémon diamant et perle et joue dans la même région, Sinnoh. En conséquence, nous ferons probablement beaucoup plus Arceus expérimenté et peut-être aussi au Icognito. Parce qu’il y a un indice que la lettre Pokémon joue un rôle dans le Préquelle du monde ouvert laissez fermer:

Icognito vit dans les ruines de Sinnoh: Il y en a dans la région de Sinnoh Ruines de Trostuqui se trouve près du village du même nom. Icognito y vit depuis très longtemps. Peut-être même à l’époque de « Pokémon Legends: Arceus ». De plus, ces êtres plongent dans le Ruines de Sinjoh lors d’un événement spécial en jeu.

© La société Pokémon

Arceus crée la vie en utilisant l’icognito: Les ruines de Sinjoh, qui entre Sinnoh et Johto mensonge. Dans le Éditions Pokémon HeartGold et SoulSilver il y a un événement spécial qui a lieu dans le Ruines de Sinjoh se déroule. Là Arceus crée un œuf en présence du Icognito. Dans l’œuf, il y a Dialga, Palkia ou Giratina. Il semble probable que les Icognito Arceus aident à créer la vie et soient donc connectés au Pokémon Dieu.

Explorons les ruines dans Pokémon Legends: Arceus et rencontrons Icognito?

Les Icognito font donc partie de la Mythologie de Sinnohcar ils sont associés aux ruines de la région et jouent un rôle dans pouvoir créatif s’applique. Il se pourrait donc qu’ils assument une partie importante de l’intrigue dans « Pokémon Legends: Arceus ».

Des théories similaires affirment même que le village de départ de « Pokémon Legends: Arceus » était en fait Consolation est l’une des plus anciennes colonies dans les éditions de 4ème génération. Il pourrait bien être possible d’explorer les grottes là-bas, plus tard connues sous le nom de ruines de Trostu, et dans lesquelles l’Icognito se trouve au cours de l’histoire.