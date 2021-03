Pokémon Legends: Arceus – Pourquoi Bauz, Feurigel et Ottaro ont-ils été choisis comme partants?

Le Pokémon de départ dans Pokémon Legends: Arceus à première vue, suggérez-en un choix aléatoire du développeur Game Freak. Mais il semble y avoir plus que vous ne le pensiez.

Le mélange de départ dans Pokémon Legends: Arceus a une raison

Dans « Pokémon Legends: Arceus », comme dans les autres éditions, vous avez le choix entre trois Pokémon de départ disponibles. Ceux-ci sont:

Bauz (plante)

Hérisson ardent (feu)

Ottaro (plante)

Pour la première fois, les Pokémon de départ proviennent de générations et de régions complètement différentes. Bauz est arrivé premier Pokémon soleil et lune (Génération 7) avant, alors que Feurigel est déjà en or et argent (Génération 2) au début du jeu. Ottaro, d’autre part, a été l’un des partants dans noir et blanc (Génération 5).

© La société Pokémon

Bien que « Pokémon Legends: Arceus » en soit une préquelle Pokémon diamant et perle représente, les partants de Sinnoh Chelast, Panflam et Plinfa ne sont pas représentés en tant que partenaire initial Pokémon cette fois. Mais ils peuvent être trouvés dans la nature.

Cette chose relie Bauz, Feurigel et Ottaro

Bien que le mélange de départ dans « Pokémon Legends: Arceus » semble au départ comme un mélange sauvagement, il y a probablement plus que cela.

Une chose relie Bauz, Feurigel et Ottaro et ils les laissent entrer âge féodal correspondre au jeu. Les dernières étapes de développement des trois Pokémon ont quelque chose à voir avec eux guerriers japonais pré-industriels à faire.

L’avancement de Bauz Silvarro est basé sur un Archers ou le Kyudoka japonais, qui a combattu avec un arc et des flèches dans les armées précédentes.

est basé sur un ou le Kyudoka japonais, qui a combattu avec un arc et des flèches dans les armées précédentes. La dernière étape du hérisson fougueux, Tornupto , basé sur un japonais Shogun . Cela est impliqué par son nom japonais Bakufuun, car le mot japonais Bafuku signifie shogun / shogunat ou gouvernement militaire. Shogun est un titre militaire japonais du 12ème siècle à 1867 décerné aux chefs des samouraïs.

, basé sur un japonais . Cela est impliqué par son nom japonais Bakufuun, car le mot japonais Bafuku signifie shogun / shogunat ou gouvernement militaire. Shogun est un titre militaire japonais du 12ème siècle à 1867 décerné aux chefs des samouraïs. Admurai, qui évolue d’Ottaro, est basé sur un samouraï – un membre de la classe des guerriers japonais préindustriels.

Avec ces connaissances de base, le choix de Bauz, Feurigel et Ottaro comme partants de « Pokémon Legends: Arceus » est parfaitement logique.

Dites-nous dans les commentaires lequel des trois partants – Bauz, Feurigel ou Ottaro – vous pensez être le meilleur!