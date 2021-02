Pokémon Legends: Arceus – Les Poké Balls sont en bois et émettent de la fumée

Avec Pokémon Legends: Arceus – ou en allemand « Pokémon Legends: Arceus » – nous attend Préquelle de Pokémon Diamant et Perleque le La région de Sinnoh dans un monde ouvert féodal spectacles. Certaines choses sont différentes de celles des autres éditions – cela s’applique en particulier à la Boules Poké.

C’est à quel point les Poké Balls dans Pokémon Legends: Arceus sont spéciales

Les Poké Balls n’ont pas vraiment beaucoup changé depuis les tout premiers matchs. Ils ont un bouton qui les ouvre. Et lorsque cela se produit, des rayons lumineux émergent de la balle avant que le Pokémon n’y soit piégé.

Au cours de la série Pokémon, ils ont continué à revenir nouveaux types de Poké Balls en plus: ils transpercent la plupart du temps modèle différent sur le dessus et propre caractéristiques de capture spéciales. En or et en argent, même des spécimens ont été présentés qui ont été fabriqués à partir de Baies d’Apricoco sont fabriqués.

Mais aucune des Pokéballs bien connues ne peut être utilisée avec le versions anciennes de « Pokémon Legends Arceus » comparer: Le jeu du monde ouvert joue plusieurs siècles avant les autres parties principales au sens féodal. En conséquence, il n’y a pas de Pokéballs normaux ici, mais plutôt des précurseurs, qui sont jusqu’à présent uniques dans les jeux. Et voici à quoi ils ressemblent:

Les Poké Balls utilisées par les Dresseurs dans Pokémon Legends: Arceus sont en bois pour la première fois . Cela peut être clairement vu sur la face inférieure des boules, qui ont un grain de bois typique.

De plus, aucun rayon n'est visible lorsque la balle s'ouvre. Dès que la Poké Ball en bois attrape un Pokémon, elle le sécrète à la place fumée en dehors. Cette fumée sort du Ouverture sur le dessus du ballon en dehors.

La Poké Ball a quelque chose comme un mécanisme de commutation ou un fermer à clé au point où le bouton est généralement attaché. Certes, ce n'est pas entièrement nouveau, mais est apparu sous une forme similaire dans le quatrième film Pokémon « The Timeless Encounter ».

Pokémon Legends: Arceus nous présente les origines des Poké Balls: C’est ainsi que les Poké Balls fonctionnaient avant que la technologie n’évolue et ne produise celles utilisées par les entraîneurs modernes.

Nous pouvons être curieux de voir comment ils ont fait Pokémon chasse dans le monde ouvert expirera exactement. Dans la bande-annonce d’annonce, nous pouvions déjà voir que l’entraîneur se cache dans les hautes herbes et le Lance la balle directement sur un Pokémon sauvage – tout sans écran de combat. Y aura-t-il des versions plus fortes comme le Superball ou même le Meisterball?

« Pokémon Legends: Arceus » sera Début 2022 pour Nintendo Switch.