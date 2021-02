Pokémon Legends Arceus, le nouveau jeu vidéo (et la nouvelle génération) pour Nintendo Switch, a été annoncé

À quelques heures de Pokémon 25, le 25e anniversaire de la marque prévu demain 27 février, la société japonaise The Pokémon Company a organisé un événement en streaming au cours duquel des annonces importantes ont été faites sur les prochains jeux vidéo avec les monstres de poche emblématiques. La révélation de Pokémon Legends Arceus, le nouveau chapitre de la série développée par Game Freak, attendu en 2022. Ce qui frappe la bande-annonce, c’est le décor et l’habillement des personnages: des éléments qui suggèrent comment le titre se situe dans le passé et vise à montrer la synergie intemporelle entre les êtres les humains et les pokémon.

Pour cette raison, le cadre de Pokémon Legends Arceus sera l’un version féodale de la région de Sinnoh, déjà vu dans les titres de la série datant de la quatrième génération de pokémon. Cette raison présentera une structure mondiale ouverte, donc caractérisée par des dimensions étendues – déjà expérimentées dans le précédent Pokémon Sword and Shield – et la possibilité d’être explorée librement. Un autre aspect intéressant de la bande-annonce est le composant furtif. En fait, il semble que pour capturer le monstre convoité il ne sera plus nécessaire de le combattre ouvertement mais, s’il est caché par la végétation, il sera possible de profiter du facteur surprise pour lancer le pokéball et obtenir la créature convoitée sans combat. En général, le système de capture semble être plus fluide et immédiat qu’auparavant. Dans la vidéo publiée par The Pokémon Company, les partants apparaissent également, c’est-à-dire le pokémon à choisir au début de l’aventure. Plus précisément, il sera possible de décider entre Cyndaquil, Oshawott et Rowlet, déjà vu dans les générations précédentes. Le but ultime du jeu sera de mener à la création du premier Pokédex de l’histoire.

L’avenir de Pokémon se tourne donc vers le passé pour tenter de nouvelles réinterprétations de la marque. Pokémon Legends Arceus sera un ‘ Exclusivité Nintendo Switch et, comme indiqué précédemment, il arrivera en 2022, plus précisément dans la première partie de l’année. En plus du nouveau chapitre canonique de la série, les remakes de Pokémon Diamond et Pokémon Pearl et le nouveau New Pokémon Snap, un titre dans lequel il est possible de photographier les monstres dans leurs habitats naturels, ont été annoncés lors de l’événement en streaming.

