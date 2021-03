Pokémon Legends: Arceus – Le jeu du monde ouvert arrivera certainement plus tard que prévu

Pokémon Legends: Arceus est pour ça Printemps 2022 annoncé. Je pense cependant que la date a été choisie de manière très optimiste et que nous sommes déterminés attendez plus longtemps pour le jeu du monde ouvert devoir.

Pokémon Legends: Arceus – Nous devrons attendre la sortie plus longtemps que nous ne le pensions

Le studio innove et se consacre à de nouveaux défis

Avec le studio de développement « Pokémon Legends: Arceus », Game Freak travaille actuellement sur un projet très ambitieux. Le studio qui produit normalement les éditions de la série principale «Pokémon» travaille maintenant sur une excellent RPG d’action avec un concept de monde ouvert. C’est un grand tournant, si vous considérez que le même concept de jeu de rôle a été répété dans différentes versions pendant 25 ans.

© La société Pokémon

Cela ne peut pas fonctionner aussi vite que le développement d’éditions « Pokémon » normales, qui suivent souvent le même schéma, juste dans une région différente et d’autres monstres de poche. Le gameplay est entièrement repensé et rappelle même The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De nombreux ajustements sont encore nécessaires techniquement

Le annonce il y a quelques semaines était accompagné d’un premier trailer. Dans celui-ci, nous avons déjà un premier aperçu de l’aventure qui nous emmène dans le féodal Sinnoh attendra. Les premières voix de fans ont immédiatement remarqué que celle montrée La technologie toujours très extensible et le Monde ouvert semble pratiquement vide. On ne sait pas tout à fait à quel stade de la production le gameplay a été enregistré, mais il semble qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour donner vie au monde et à la présentation graphique pour peaufiner.

Corona limite le travail

Le problème majeur ici est le problème mondial Pandémie Coronadont souffrent également les développeurs de jeux japonais. On lit très souvent que les conditions de production sont très limitées, c’est pourquoi de nombreuses sorties ont déjà été reportées ces derniers mois. Les effets de la pandémie et Restrictions dans le travail quotidien restera un sujet cette année et cela s’applique également à «Pokémon Legends: Arceus», qui est créé par Game Freak au pays du soleil levant.

Les éditions Pokémon apparaîtront peu avant

Cet automne est censé Pokémon Diamant brillant et Perle brillante pour Nintendo Switch. Les deux Remakes RPG appartiennent aux grands Titres de Noël de Nintendo – comme c’est pratiquement toujours le cas avec « Pokémon Editions » – et sera donc certainement encore commercialisé à grande échelle pendant la période de Nintendo.

Le fait qu’un autre grand titre de «Pokémon» arrive quelques mois plus tard pourrait être pour concurrent inquiétude au sein de la franchise. Nintendo et The Pokémon Company voudront peut-être contourner cela.

© La société Pokémon

Quand Pokémon Legends: Arceus pourrait-il apparaître plus tôt?

Actuellement, « Pokémon Legends: Arceus » est destiné au Printemps 2022 pris en considération. Cependant, cette date de sortie a été choisie de manière très optimiste et je suppose qu’elle sera toujours reportée. Quand peut-on s’attendre à « Pokémon Legends: Arceus »? C’est en fait une tradition que les grands nouveaux titres Pokémon apparaissent à la fin de chaque année. Avec cela, Nintendo et The Pokémon Company veulent bien sûr Ventes de Noël avantage. Cette année sont Pokémon Diamant brillant et Perle brillante tourner et il se pourrait, sur la base des raisons énumérées ci-dessus, que nous «Pokémon Legends: Arceus» comme un grand Titre de Noël pour 2022 attendu.

Pokémon Legends: Moving Arceus … ce ne serait pas mal du tout!

J’apprécierais même que la sortie de « Pokémon Legends: Arceus » soit reportée.

Il y a eu de nombreux rapports au cours des derniers mois Temps de crise Sujet dans les médias. De mon point de vue, les chefs de studio et les éditeurs devraient donner plus de temps aux employés pour développer un titre, au lieu de perdre du temps et donc révision à tolérer en dernier recours.

Alors peut le La technologie du jeu peut être encore amélioré ce que le qualité du jeu lui-même et garantit aux joueurs en tant que clients un produit meilleur et non précipité.

Nous sommes déjà à Cyberpunkt 2077 vu où cela peut mener lorsque les dates de sortie doivent être respectées, au lieu de regarder la qualité du jeu.

Nous aurons également de «nouvelles» éditions de Pokémon à l’automne, vous n’avez donc pas besoin de deux grandes versions de «Pokémon» d’affilée.