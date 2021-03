Pokémon Legends: Arceus – Le jeu dont nous avons toujours rêvé?

Il y a quelques jours, The Pokémon Company a donné un aperçu en direct de l’avenir de ses jeux vidéo «Pokémon». En plus de l’annonce de la Remakes de Pokémon Diamond et Pokémon Pearl a principalement causé le dévoilement du prochain jeu Pokémon Legends: Arceus pour l’enthousiasme au sein de la communauté. Sera-ce le jeu dont les fans ont toujours rêvé?

Pokémon Legends: Arceus est sur le point de proposer une nouvelle approche de la série

Au cours de la présentation, Takato Utsunomiya, le chef de l’exploitation de The Pokemon Company, a pris la parole. Quant au prochain jeu « Arceus », il a dit qu’il le ferait une nouvelle vision de la franchise de jeux vidéo qui oserait s’aventurer dans un territoire jusqu’alors inexploré. Et en fait, tout ce que les responsables ont révélé à ce sujet jusqu’à présent semble extrêmement prometteur.

Depuis des années, de nombreux fans de «Pokémon» réclament bruyamment la série essayer quelque chose de nouveau devrait. Les possibilités techniques sont désormais disponibles, un jeu en monde ouvert à part entière et moderne dans l’univers des monstres de poche. C’est exactement ce que le nouveau titre devrait nous offrir, un monde sans zones définies, un immense, aire de jeux ouverte sous la forme de la région de Sinnoh.

Pour la première fois, nous pouvons explorer un véritable monde ouvert dans « Pokémon Legends: Arceus »

(© La société Pokémon)

Nous commencerons cela de manière très classique dans un petit village endormi qui sert de base, pour ainsi dire. De là, nous partons dans le monde pour explorer le féodal Sinnoh, plusieurs décennies avant les événements en « diamant » et « perle ». Notre objectif sera différent cette fois-ci aussi, car au lieu de devenir les meilleurs, nous devons le tout premier Pokédex Sinnoh Achevée.

À propos de Histoire du jeu est entre-temps encore très peu connu. Sur la base de l’ajout de titre « Arceus », cela devient Pokémon légendaire, le dieu de ce monde, très probablement un Role central plongez dans l’histoire du jeu. On dit qu’il se repose dans un sommeil éternel près de la colonne de lance sur la montagne du cratère, qui se trouve au centre de Sinnoh.

Pokémon with Legends: Arceus évolue-t-il en un RPG d’action?

En attendant, vous pouvez déjà faire plus sur le gameplay du jeu dire que la marque est plus en Direction d’un RPG d’action semble se développer. Il est révolu le temps des combats au tour par tour classiques des ramifications précédentes de la franchise. Au lieu de cela, nous affrontons le Pokémon dans Legends: Arceus cette fois Temps réel. Il devrait être utilisé dans les confrontations avec les monstres de poche sauvages non seulement plus rapide, mais aussi plus rugueux passer aux choses sérieuses.

Les batailles se déroulent dans « Pokémon Legends: Arceus » en temps réel (© La société Pokémon)

S’il s’agit d’un combat, basé sur la bande-annonce, nous semblons continuer à sélectionner les attaques de nos Pokémon via un menu, la seule différence étant que cela cette fois, il fonctionne en temps réel et notre caractère en plein milieu de l’action sera. On voit clairement que les développeurs ici aussi vent frais veulent s’aligner. Au début de l’aventure on peut en attendant classiquement pour l’un des trois Pokémon décider en tant que partenaire: Bauz (7e génération), Hérisson ardent (2e génération) et Ottaro (5e génération).

Comme mentionné précédemment, cependant, l’objectif principal est pas sur les combatsmais plutôt sur le Achèvement du Pokédex. Par conséquent, il est maintenant possible regarder des Pokémon sauvages et étudiez leurs comportements. Puisqu’il n’y a toujours aucun appareil capable de nous fournir ces informations, nous devons l’obtenir à l’ancienne, quel nouvelle note tactique met en jeu.

Feurigel, Bauz et Ottaro, le Pokémon de départ dans « Pokémon Legends: Arceus »

(© La société Pokémon)

Bien sûr, il sera également possible d’attraper à nouveau des Pokémon. Différent des modernes Boules Poké Cependant, ceux de « Legends: Arceus » sont toujours principalement en bois fabriqué et mais fumer dès qu’un Pokémon sauvage a été capturé avec succès. Un joli petit détail qui montre à quel point les développeurs veulent sérieusement mettre en œuvre cette nouvelle approche de la franchise.

Pokémon Legends: Arceus – Un grand potentiel rencontre des défauts techniques

Généralement, il semble Explorer le monde du jeu donc un rôle encore plus grand que dans les jeux précédents de la série, après tout, certaines des images de la bande-annonce exsudent déjà une véritable ambiance « Breath of the Wild ». La montagne du cratère devrait servir de point fixe d’orientation, bien que l’on ne sache pas encore combien de villes Sinnoh déjà familières nous pourrons explorer à nouveau.

Bien que tout cela ressemble à une nouvelle version des jeux vidéo « Pokémon », cela reste un peu de scepticisme. Au début, les premières scènes publiées, par exemple, semblent techniques encore assez mal tourné. Cela pourrait bien sûr être dû au fait qu’il s’agit d’une première version, mais cela ne fait pas la meilleure première impression.

De plus, la question demeure combien crédible et vivant les développeurs du féodal Sinnoh pourront lui donner vie, car il fonctionne en partie dans la bande-annonce encore assez stérile. Eh bien, les jeux « Pokémon » n’ont jamais été techniquement à la pointe du médium, mais les développeurs l’ont probablement ici jusqu’à la sortie. encore du travail devant toi.

Malgré ces petits chantiers, le jeu en fait déjà un impression très prometteuse. Pour de nombreux fans, c’est certainement bien plus qu’un simple rajeunissement de la série, mais bien plus l’accomplissement d’un rêveque certains auraient déjà enterré. Nous pouvons enfin utiliser le monde «Pokémon» explorez-vouspour nous dévoiler ses secrets d’une manière impressionnante comme celle-ci pas encore possible était. Donc, c’est peut-être le jeu dont nous avons toujours rêvé.

« Pokémon Legends: Arceus » devrait apparaître Début 2022 exclusivement pour la Nintendo Switch.