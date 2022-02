Pokémon Legends: Arceus – Comment obtenir toutes les évolutions d’Évoli dans l’aventure du monde ouvert

Dans Légendes Pokémon : Arceus votre tâche est de créer le premier Pokédex complet. Une entreprise extrêmement chronophage, après tout, attendre tout à fait fier 242 Pokemon sur toi! La chasse peut être assez délicate la douce Évoli se révèlec’est pourquoi nous voulons vous donner quelques conseils.

Evoli est un véritable sac à main de développement !

Comme on le sait, Evoli en huit Pokémon différents évoluent en fonction de divers facteurs – et vous devez, bien sûr, tous les obtenir. C’est donc un véritable sac à main de développement. Cette tâche est rendue plus difficile par l’habitude de la petite boule de poils, fuyez dès qu’il vous repère. Vous n’avez souvent qu’un ou deux essais pour l’attraper lors d’une rencontre.

Où pouvez-vous attraper Évoli ? En fait, vous pouvez trouver le mignon Pokémon dans trois des cinq zones principales de Pokémon Legends : Arceus. Il vit dans Prairies d’obsidienne (Horseshoe Meadows), je suis Littoral Cobalt (pente de transition) et dans Terre de givre blanche (Bloc de glace Arktilas et Avalanche Hill). De plus, parfois vous pouvez même le faire en distorsions de l’espace-temps rencontrer

Dans toutes les courses régulières un seul évoli à travers la région, cependant, il sera pas toujours engendré. Donc, si vous voulez le traquer, vous devrez probablement sauter une journée entière si vous ne le trouvez pas ou s’il vous échappe. Si vous en découvrez un, alors se faufiler près de lui avec précaution. sont idéales volants et ballons volants, car ceux-ci sont particulièrement adaptés aux Pokémon rapides. Si vous pouvez vous approcher très près d’Évoli, vous le pouvez aussi balles lourdes utiliser.

Tous les développements d’Eevee en un coup d’œil

Une fois que vous aurez attrapé un Évoli, il arrivera un moment où vous devrez décider Sous quelle forme votre Pokémon doit-il évoluer ?. Comme mentionné précédemment, la petite boule de poils peut transformer un total de huit monstres, croyez-le ou non. Pour chaque développement, il y a exigences différentesque nous listons ci-dessous :

Aquana : Votre Évoli a besoin d’une pierre à eau

Votre Évoli a besoin d’une pierre à eau Blitz : Votre Évoli a besoin d’une pierre de tonnerre

Votre Évoli a besoin d’une pierre de tonnerre Félinara : Votre Évoli doit vous aimer beaucoup et avoir un mouvement de type Fée

Votre Évoli doit vous aimer beaucoup et avoir un mouvement de type Fée Flamara : Votre Évoli a besoin d’un silex

Votre Évoli a besoin d’un silex Folipurba : Votre Évoli a besoin d’une feuille de pierre. Alternativement, vous pouvez l’emmener au Grass Rock dans les Prairies d’obsidienne et déclencher son évolution là-bas.

Votre Évoli a besoin d’une feuille de pierre. Alternativement, vous pouvez l’emmener au Grass Rock dans les Prairies d’obsidienne et déclencher son évolution là-bas. Glaziola : Votre Évoli a besoin d’une pierre de glace. Alternativement, vous pouvez l’emmener au rocher de glace dans les tunnels souterrains de White Frostland et y déclencher son évolution.

Votre Évoli a besoin d’une pierre de glace. Alternativement, vous pouvez l’emmener au rocher de glace dans les tunnels souterrains de White Frostland et y déclencher son évolution. ara de nuit : Votre Évoli doit beaucoup vous aimer et évoluer la nuit

Votre Évoli doit beaucoup vous aimer et évoluer la nuit Psiane : Votre Évoli doit beaucoup vous aimer et évoluer au cours de la journée

Si vous voulez faire évoluer Évoli à l’aide d’une pierre, vous devez pas d’exigences particulières garder un œil sur. Si vous voulez le transformer en ara de nuit ou en psiane, vous devez également connaître l’heure de la journée. attention aux attaquesque vos petits maîtres Pokemon. S’il y a ne serait-ce qu’un mouvement de Fée parmi ses quatre attaques de base, il devient un Sylveon !

Si vous n’avez pas de pierres appropriées dans votre inventaire pour le moment, avec un peu de chance, vous pouvez également utiliser Évoli et divers de ses développements être pris dans les distorsions de l’espace-temps. Jetez un œil à notre guide correspondant ici. Mais fais attention: Les Pokémon de ces zones spéciales ont des niveaux élevés, alors amenez une équipe solide !

« Pokémon Legends : Arceus » est depuis le 28 janvier 2022 Disponible exclusivement pour la Nintendo Switch.