Pokémon Legends: Arceus – Comment attraper Shaymin et passer à la forme Zenith

le Pokémon mythique Shaymin est dans Légendes Pokémon : Arceus, mais tout le monde ne peut pas l’attraper. Nous allons vous montrer comment trouver le monstre de poche rare dans celui-ci Guider.

En tant que Pokémon mythique, Shaymin est l’un des le plus rare Des monstres de poche de toute façon, mais heureusement, on peut le trouver dans Pokémon Legends: Arceus – même sous sa forme terrestre et sa forme zénithale. Mais tout le monde ne pourra pas le voir et la raison est très simple : il faut certaines conditions terminé pour que Shaymin apparaisse.

Ces conditions doivent être remplies pour Shaymin :

Quête spéciale pour Shaymin

Si vous avez vu le générique du jeu et que vous avez sauvegardé une partie de Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier sur la console, vous pouvez quête spéciale pour Shaymin J’accepte. Pour cela, vous devez vous rendre au bâtiment Galactic à Jubeldorf et au Mission annexe 92 « Un gage de gratitude » sélectionnez sur le tableau des quêtes. Malheureusement, vous ne pourrez pas rencontrer Shaymin sans une sauvegarde d’au moins une des éditions mentionnées.

© Nintendo, la société Pokémon

Vous pouvez trouver Shaymin ici : Cette mission spéciale vous amène à Prairie d’obsidienne. Au camp de base, vous serez d’abord engagé dans une conversation avec Mahiru du Diamond Clan, qui vous donnera une fleur de Gracidea. Puis il part à la recherche de Shaymin. Vous pouvez trouver le hérisson près du flétri Prairie fleurie de Gracidea à l’ouest du camp. C’est ouvert niveau 70.

© Nintendo, la société Pokémon

C’est ainsi que vous passez à la forme zénithale

Vous rencontrez Shaymin pour la première fois dans son relief comme une petite plante hérisson. Les utilisez-vous ? Gracidea sur Shaymin, le Pokémon passe à son forme zénithale, lui donnant un deuxième type, Vol, en plus de son type Herbe. Vous pouvez changer de formulaire à tout moment.

© Nintendo, la société Pokémon

Obtention de la tenue Shaymin

Une fois que vous avez rejoint l’Expédition Galactique, vous pouvez également demander au Tailleur tenue spéciale sur le thème de Shaymin recevoir.

© Nintendo, la société Pokémon