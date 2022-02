Pokémon Legends: Arceus – Comment attraper Dialga et Palkia en RPG

Bien que le jeu de rôle Légendes Pokémon : Arceus s’appelle et porte donc le nom du dieu Pokémon dans le titre, vous pouvez bien sûr aussi en utiliser d’autres Monstres légendaires prise. Ceux-ci comprennent, entre autres Dialga et Palkiavénéré par deux clans de la région d’Hisui. Nous vous donnons ci-dessous quelques conseils pour que vous deux êtres ajouter à votre collection pouvez.

Premier Dialga ou Palkia ? C’est ta décision!

D’abord la bonne nouvelle : Vous rencontrerez certainement les deux Pokémon légendaires dans le cadre de l’histoire du jeu. Il faut se lever en conséquence pas de recherche fastidieuse comme avec certains autres monstres. Que vous rencontriez Dialga ou Palkia en premier, est entièrement entre vos mains.

En tant que membre de Mission principale La Calamité vous devrez décider si vous souhaitez participer à votre mission finale pour sauver Hisui Perle ou Diam envie de s’attaquer à vos côtés. Ce choix est très important pour la suite du cours. Le Clan du Diamant est connu pour vénérer dialgatandis que le clan Perl Palkia adoré. À ce moment, vous décidez quel Pokémon vous combattrez en premier.

Lors de notre passage nous avions opté pour Perla et devions y aller en conséquence combattre Palkia en premier. Cela se produit au sommet de Crater Mountain, où se trouve un temple. Ceci était dédié à Saint Sinnoh (Arceus) et là vous vous battez contre les deux Pokémon Légendaires.

Palkia est prête à se battre ! © 2021 Pokémon © 1995–2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Le premier combat suit le schéma familier : Vous envoyez votre équipe au combat à tour de rôle, réduisant les PV de votre adversaire jusqu’à ce que vous puissiez l’attraper. Un idéal serait pour cela hyperballe, que vous pouvez heureusement acheter auprès de Volo avant le combat si vous n’en avez pas déjà un. Palkia ou Dialga sont situés au niveau 65alors préparez-vous pour un combat difficile !

Une fois que vous aurez attrapé la première des deux divinités dans « Pokémon Legends : Arceus », une suivra cinématique courte. En cela, Dialga/Palkia contacte Diam/Perla et vous prévient que son homologue apparaissent bientôt et provoquent le chaos devenir. Puisque la chaîne que vous utilisiez auparavant pour pacifier votre adversaire a été détruite, vous allez devoir essayer autre chose.

Dialga dans sa forme originale. © 2021 Pokémon © 1995–2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Maintenant on suit Série de petites missions, que vous recevez de Cogita. À la fin de cette chaîne de quêtes, vous la balle primordiale ici, avec lequel vous pouvez attraper Dialga/Palkia. Balaie simplement une fois le travail terminé retour au temple et affronte ton ennemi. C’est-à-dire le combat final contre le boss dans le jeu, car après votre victoire, vous aurez terminé l’histoire principale du titre.

La bataille contre votre adversaire légendaire est lancée comme les affrontements avec les rois et les reines avant : Vous êtes dans une arène relativement petite et devez esquiver les attaques de Dialga/Palkia. Y a-t-il une opportunité pour vous vous lancez des offrandes de repos à votre adversairepour l’apaiser. Une fois que vous aurez réduit son énergie à zéro, vous l’attraperez automatiquement.

Avec le puissant Primordial Ball, vous attrapez Primordial Dialga/Palkia en finale. © 2021 Pokémon © 1995–2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

C’est vrai, tu donnes un coup de pied à Dialga/Palkia pas dans une bataille Pokémon classique au. Après votre victoire, une cinématique démarre dans laquelle vous tuez le monstre avec la balle spécialeque vous avez créé plus tôt. Après cela, vous avez atteint la fin de l’histoire principale et vous pouvez regarder le générique. Mais ne vous inquiétez pas, le jeu n’est pas encore terminé. Si vous voulez débloquer la véritable fin de Pokémon Legends : Arceus, vous devez compléter votre Pokédex.

Comment obtenir les archétypes dialga et palkia ?

Enfin, une petite astuce. Dialga et Palkia peuvent prendre une forme différente dans le jeu de rôle que dans Pokémon Diamond Edition et Pokémon Pearl Edition. C’est appelé archétype et vous pouvez basculer entre cela et l’apparence classique du jeu. Cependant, pour pouvoir le faire, vous devez deux objets spéciaux que vous obtenez de Diam et Perla.

Dialga et Palkia sous leurs formes primitives dans Pokémon Legends : Arceus ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Le premier est situé au Lac de l’Audace dans le Marais Rouge, plus précisément sur son rivage. Lui parler déclenchera une mission secondaire. Il parle d’un trésor, mais avant qu’il ne vous en dise plus, vous devez le vaincre au combat. En récompense, vous recevrez le cristal inflexible. Pendant ce temps, vous pouvez trouver Perla dans le Colonie de Perl à White Frostland. Elle vous parle également d’un trésor qu’elle vous donne après un combat. Vous le recevrez d’elle cristal blanc.

Les deux articles sont à vous Articles de base, que vous pouvez trouver dans le menu correspondant. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est Avoir Dialga et Palkia dans l’équipe et sélectionnez les objets. Ceux-ci déclenchent une transformation dans le Pokémon légendaire respectif et vous pouvez donc les utiliser transformer en leurs formes originales. Cependant, cet effet est sur une application par jour limité. Donc, si vous voulez les retransformer en leurs formes normales, vous devrez attendre le lendemain matin.

Avez-vous déjà attrapé Dialga et Palkia dans Pokémon Legends : Arceus ? Et vous aimez les archétypes des deux Pokémon Légendaires ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !