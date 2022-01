Pokémon Legends Arceus : Changer l’heure de la journée est super facile !

Dans Pokémon Légendes Arceus il y a un bon cycle jour et nuit qui Zones du monde ouvert ou le village du jubilé se visite à la lumière comme à la nuit tombée. Mais que dois-je faire pour transformer le jour en nuit ?

Ne vous inquiétez pas, vous devez pas au dieu Pokémon devenir à cela affecter la météo. Quelques gestes simples suffisent et vous pouvez partir à la chasse de votre Pokémon convoité au moment souhaité.

L’alternance jour/nuit dans Pokémon Legends Arceus

Mais pourquoi est-il si important de savoir quelle partie de la journée nous avons actuellement dans les légendes Pokémon ? Cela n’a-t-il pas du tout d’importance ?

Non, dans « Pokémon Legends Arceus » le rythme du jour et de la nuit en a des grands Effets sur les Pokémon, parce que certains spawn uniquement le jour et autre seulement la nuit. Cela signifie que des Pokémon complètement différents peuvent apparaître au même endroit si vous les visitez plus tard dans la journée.

Ceci est également important, entre autres, si vous quête poursuivie, qui ne peut être complété qu’à une certaine heure de la journée. Donc, si le journal de quête dit quelque chose à propos de « soir », alors le jeu signifie vraiment le soir dans le cycle jour/nuit.

Comment changer l’heure de la journée ?

le Changer l’heure de la journée dans « Pokémon Legends Arceus » est fondamentalement très simple. Il suffit de savoir le faire une fois.

Dans village de joie vous devez entrer dans votre fournir l’hébergement. Ici, vous pouvez jouer au sommeil en vous allongeant dans votre lit.

Et dans les domaines individuels, ce n’est que dans le camps de base possible. Parce que vous pouvez aussi vous allonger ici et vous reposer un peu. contrôle directement cela temps et allongez-vous !

Il vous sera ensuite demandé dans votre logement ou sous une tente combien de temps vous souhaitez vous reposer. Et vous avez alors le choix entre :

Que brièvement

Jusqu’au matin

Jusqu’à midi

Jusqu’au soir

Dans la nuit

Juste court est fondamentalement une option que l’on choisit en regardant seulement guérir voudrais. Elle a donc aucune conséquence sur le cycle jour/nuit. Et le reste des options vous amènera à l’heure souhaitée de la journée.