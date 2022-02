Pokémon Legends: Arceus – C’est pourquoi les points de recherche sont si importants dans le jeu de rôle

Dans le jeu de rôle en monde ouvert Légendes Pokémon : Arceus tout tourne autour d’eux Achèvement du tout premier Pokédex. Pour mener à bien cette tâche difficile, vous avez non seulement besoin d’endurance, mais aussi divers points de recherche. Nous vous dirons pourquoi ils sont si importants.

Que sont les points de recherche ?

D’une certaine manière, vous pouvez comme des points d’expérience pour votre personnage présenter. En accomplissant diverses tâches, vous gagnerez des points de recherche. Une fois que vous avez atteint un certain nombre, votre personnage l’atteint le prochain rang d’adhésion au sein de la Galaxy Expedition. Total là dix rangs, dans lequel vous pouvez avancer. Une tâche plutôt fastidieuse.

Puisque vous devez compléter le Hisui Pokédex, gagner des points est activé tâches connexes accouplé. Vous les obtenez par vous Pokémon attrape, elle étudie et d’autres exigences sont remplies. Certains monstres doivent être nourris, certains sont capturés à une certaine heure de la journée et d’autres veulent être ajoutés à votre collection dans différentes tailles.

De plus, il existe de nombreuses tâches plusieurs étapes. Ainsi, vous obtenez également des points de recherche si vous répétez une certaine tâche plusieurs fois. Quelles tâches vous devez cocher exactement afin d’obtenir cela pour une entrée Atteindre le niveau de recherche 10, alors pour le compléter, le Pokédex vous le dira. D’ailleurs, le jeu vous demandera régulièrement de mettre à jour votre progression. Chaque fois que vous revenez à Jubeldorf, vous devez montrer au Professeur Laven votre Pokédex.

Le processus pour gravir les échelons dans Pokémon Legends : Arceus avec vos points de recherche accumulés

Bien sûr, tout le travail a des effets secondaires pratiques agréables. Plus votre rang de membre est élevé, les meilleurs articles vous pouvez utiliser, comme des Poké Balls plus efficaces, et le Pokémon le plus fort obéissez à vos ordres. De plus, vous ne changez que de cette manière la vraie fin de « Pokémon Legends : Arceus », car pour cela vous devez compléter votre Pokédex.