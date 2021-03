Pokémon Legends: Arceus – Cadre, Gameplay, Release: Toutes les informations sur le jeu open world!

Pokémon Legends: Arceus est le plus récent Jeu Pokémonqui nous attend. Le développeur Game Freak s’éloigne des rails de jeu de rôle statiques et nous en présente un vrai Action RPG dans un monde ouvert féodal.

Toutes les informations sur Pokémon Legends Arceus!

Genre: Action RPG, aventure

Action RPG, aventure Système: Commutateur Nintendo

Commutateur Nintendo Développeur: Jeu habituel

Jeu habituel Libérer: 2022

La région de Sinnoh il y a des centaines d’années

« Pokémon Legends: Arceus » se déroule dans la région Sinnoh, l’un des environnements les plus vastes et les plus complexes de la franchise «Pokémon». La grande île est divisée par la montagne du cratère et abrite de nombreuses villes, routes et biomes. Paysages lacustres, marais, nord glacé – les Champs en herbe se déplacent beaucoup pendant le voyage.

Dans Pokémon Legends: Arceus, Sinnoh s’étend comme un vaste monde ouvert. © La société Pokémon

Contrairement aux éditions Diamant et perle (ou les remakes à venir Diamant brillant et perle brillante) nous rencontrons un Sinnoh féodal dans «Pokémon Legends Arceus». Il y a des centaines d’années, l’île était presque totalement épargnée par la civilisation humaine. UNE vaste étendue sauvage s’étend sur les forêts et les sommets des montagnes.

Dans la bande-annonce est de seulement un existant Village le discours qui sert de base au joueur. Il semble qu’il n’y ait pas encore d’autres villes ou itinéraires. Vous traversez le désert apparemment sans chemins prédéterminés et quittez le vôtre Envie de découvrir Freerunning.

Il n’y a qu’un seul village féodal dans le jeu. Il sert de base au protagoniste. © La société Pokémon

Une histoire sur le divin Arceus

L’intrigue est censée être à ce sujet Mystérieux Dieu-Pokémon Arceus tourner. On dit que l’être puissant a Créez l’univers et le monde (Pokémon) pour avoir. Arceus est capable de créer la vie et est particulièrement populaire dans la mythologie Sinnohs adoré. Il repose dans la colonne de lance au-dessus de la montagne du cratère.

Le dieu-Pokémon Arceus est important dans l’histoire. © La société Pokémon

Arceus jouera un rôle clé dans l’intrigue. On ne sait pas encore à quoi cela ressemblera. Peut-être que ça va Genèse le Pokémon et la création des autres trios tels que. Dialga, Palkia et Giratina ont traité plus profondément. D’autre part, il est également possible d’en savoir plus sur la façon dont les Pokémon et les humains entrent coexistence quotidienne a débuté. Dans les temps modernes, les Pokémon sont parfois considérés comme des animaux de compagnie ou même comme des partenaires avec des humains.

Les prédécesseurs des Poké Balls

Les plus connus et modernes Boules Poké n’existe pas encore dans « Pokémon Legends: Arceus ». Vous utilisez plutôt balles de piégeage anciennes, de Le bois est fabriqué et émet de la fuméelorsqu’un Pokémon est attrapé. La manipulation semble fonctionner de la même manière que les Pokéballs normaux. Vous lancez l’ustensile sur un Pokémon sauvage et espérez qu’il n’en sortira pas.

Les Poké Balls sont en bois et émettent de la fumée lorsqu’ils attrapent des Pokémon. © The Pokémon Company / Superposition d’images 45secondes.fr

La technologie moderne n’a pas encore été développée dans « Pokémon Legends: Arceus ». Cela s’applique également au Pokédex ou à d’autres appareils.

Attrapez des Pokémon dans la nature

« Pokémon Legends: Arceus » apporte une bouffée d’air frais à la série avec de nouvelles options de jeu. Cela s’applique particulièrement à cela Attraper des Pokémon. Au lieu de vous impliquer dans des batailles au tour par tour avec des Pokémon et de leur lancer des Poké Balls, vous pouvez jouer à Pokémon dans le monde ouvert. se faufiler et lancez une Poké Ball directement sur eux. Vous pouvez même le soutenir se cacher dans les hautes herbes et accroupissez-vous pour ne pas être vu par des Pokémon sauvages.

La chasse aux Pokémon est rendue encore plus immersive et tactique grâce à de nouvelles options de jeu. © La société Pokémon

Cette fonction est utilisée pour rendre le Comportements des Pokémon sauvages à regarder et à répondre. Cela met en jeu un tout nouveau type de note tactique.

La possibilité d’engager d’abord des Pokémon dans des batailles, puis de les attraper sera probablement également disponible.

Créez le tout premier Pokédex Sinnoh

Où allons-nous Pokédex mentionné – bien sûr, il sera très important dans l’histoire de « Pokémon Legends: Arceus ». La prémisse entière du jeu tournera autour du fait d’avoir le professeur local avec son Recherche Pokémon pour aider et le tout premier Pokédex Sinnoh créer du tout. Cependant, il n’y a pas de mini-ordinateur, mais les informations des Pokémon que vous attrapez dans le vaste désert sont écrites dans des livres.

La mission de remporter des médailles et de devenir le prochain champion, comme nous la connaissons habituellement depuis les éditions, n’a aucune importance à l’époque féodale.

Batailles Pokémon en temps réel

Ce sera Batailles Pokémon combattu, cela est déjà connu. Le style des combats semble être quelque chose Épée et bouclier Pokémon s’orienter et est présenté de manière plus immersive, mais les fabricants retournent le système de combat au tour par tour à l’envers. Innovation passionnante: Apparemment, les arguments ont lieu directement dans le Monde ouvert et en Temps réel au lieu de cela, cela accélère le gameplay. Après tout, cette fois, nous en avons un Action RPG à faire.

Les batailles de Pokémon se déroulent en temps réel. © La société Pokémon

Comme dans les éditions classiques, vous pouvez choisir jusqu’à dans un menu qui apparaît quatre attaques et attaque le Pokémon adverse. Le nombre de Pokémon de votre propre équipe ainsi que le nombre de Barres d’état les deux monstres de poche de combat sont également en vue au bord de l’écran.

Cependant, il n’est pas encore certain qu’il y aura des combats exclusivement contre Pokémon sauvage donnera ou aussi contre les autres Entraîneur. Après tout, le concept de formateur ne s’est pas encore développé dans le Sinnoh féodal.

Ce sont les Pokémon de départ

Comme dans toute autre édition « Pokémon », vous vivrez votre aventure aux côtés d’un Pokémon de départ commencer. Fait intéressant, ils viennent tous d’autres régions et aucun n’est originaire de Sinnoh. Vous en obtenez un (vous serez probablement libre de choisir, comme toujours) d’un professeurqui les a découverts lors de ses voyages dans la région de Sinnoh.

Voici les entrées dans « Pokémon: Legends Arceus »:

Bauz (plante)

Hérisson ardent (feu)

Ottaro (eau)

Feurigel, Bauz et Ottaro sont disponibles en entrée. © La société Pokémon

Bien que la sélection des démarreurs semble aléatoire à première vue, les trois Pokémon ont quelque chose en commun et s’inscrire dans l’âge féodal.

Le démarreur classique Sinnoh seront également représentés dans le jeu et apparaîtront comme des Pokémon sauvages dans le monde ouvert.

Quels Pokémon y a-t-il dans le jeu?

Une variété de Pokémon est déjà connu qui nous allons rencontrer dans « Pokémon Legends: Arceus ». Cette liste vous montre quels Pokémon ont déjà été confirmés pour le jeu.

La sortie est fin 2021

« Pokémon Legends Arceus » est actuellement en développement pour la Nintendo Switch. La sortie sera pour Début 2022 ciblé.

La nature abrite de nombreux Pokémon différents dans leurs habitats habituels. © La société Pokémon

L’avenir de Pokémon?

« Pokémon Legends: Arceus » est la première fois qu’un grand jeu en monde ouvert apparaît dans le monde Pokémon. Quelque chose que les fans ont désiré. Le jeu est visiblement orienté vers La légende de Zelda: le souffle de la nature. Dans ce post nous vous suggérons pourquoi celui charme spécial pour l’avenir de la franchise «Pokémon».