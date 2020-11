«  Pokémon le film: les secrets de la jungle  » sortira en Amérique du Nord en 2021

Après plusieurs retards dus à la pandémie COVID-19, le 23e film de la Pokémon la franchise est enfin en route vers l’Amérique du Nord.

Actuellement prévu pour être publié le 25 décembre au Japon en tant que Pokémon le film: Coco, il a été révélé que le film sortira en anglais en tant que Pokémon le film: les secrets de la jungle.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie spécifique, il existe une bande-annonce de doublage en anglais pour nous donner une idée de ce qui va arriver:

«Pokémon le film: les secrets de la jungle» raconte l’histoire de Koko, un jeune garçon élevé par Pokémon, et la création d’un nouveau lien entre les humains et les Pokémon. Au fond de la jungle, loin de tout établissement humain, se trouve la forêt d’Okoya, un paradis Pokémon interdit aux étrangers et protégé par un code de règles strict. Dans cette jungle vit Koko, un garçon humain qui a été élevé en tant que Pokémon par le Pokémon mythique Zarude. Koko a grandi sans jamais douter qu’il soit un Pokémon. Mais un jour, une rencontre fortuite avec Ash et Pikachu laisse Koko avec son premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon? Ou est-il, en fait, un humain? Lorsque le danger menace la forêt d’Okoya, les liens entre Pokémon et l’humain – ainsi que l’amour entre parent et enfant – seront mis à l’épreuve.

C’est super d’avoir enfin un nouveau Pokémon film à espérer. En espérant Pokémon le film: les secrets de la jungle arrive le plus tôt possible en 2021.