‘Pokémon Journeys: The Series’ Part 2 Review Ash se propose de vaincre le nouveau monarque Leon au combat

Pokémon Journeys est une série Web animée japonaise populaire avec des fans du monde entier. La série est un promoteur de la génération « Pokemon Go », se penchant beaucoup plus sur les influences du jeu lors de sa deuxième saison tout en ajoutant de nouveaux concepts au mythe Pokémon, continuant à représenter l’esprit de découverte et d’aventure.

La revue:

Dans la partie 2 de la série, les enjeux sont relativement faibles. Après une bataille initiale avec un Drednaw déchaîné, dans lequel Pikachu (Ikue Tani) a pris sa forme actuelle et étendue de Gigantamax, Ash vise une toute nouvelle cible. Il veut participer au tournoi World Coronation Series contre l’actuel Monarch Leon (Alejandro Saab).

Alors que Ash a déjà perdu contre Leon, il prévoit déjà une revanche dans l’arène officielle. Cependant, Ash a un long chemin à parcourir avant de pouvoir se qualifier – il doit d’abord prouver qu’il est digne de la Master Class dans une série de batailles en ligne avec d’autres joueurs. Pendant ce temps, Goh se contente de continuer à accompagner Ash dans ses aventures dans l’espoir d’attraper autant de nouveaux Pokémon que possible avec son Pokeball.

Une série d’aventures met en évidence les nombreuses facettes du jeu – en fait, aussi animées que soient les batailles, l’action de la série est entravée par son adhésion à un jeu au tour par tour, dans lequel les entraîneurs se relaient pour appeler les mouvements de leurs Pokémon jusqu’à ce que l’on soit vaincu.

Cependant, étant donné à quel point la série a tendance à rester fidèle à son message principal: les merveilles de l’aventure avec vos amis et les liens que vous créez avec vos animaux de compagnie, la cohérence logique de la série est facilement compromise.

Entre les batailles Pokémon classiques et les querelles avec la Team Rocket, Ash et Goh explorent des ruines antiques, découvrent de nouveaux Pokémon, enquêtent sur des mystères et aident divers Pokémon à résoudre leurs propres problèmes, gagnant l’amour et l’admiration des différents monstres de combat.

La partie 2 de « Pokemon Journeys: The Series » n’est pas aussi bouleversante que la partie 1, mais elle le compense avec charme. ‘Pokemon Journeys: The Series’ perpétue une longue tradition consistant à amener l’excitation de l’aventure, de l’amitié et des animaux mignons sur le petit écran, inculquant une nouvelle génération de fans de Pokemon à la fois dans la série et parmi les téléspectateurs.

La deuxième partie de Pokemon Journeys n’était pas aussi agréable que la première, mais c’était toujours très amusant!

