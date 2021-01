« Pokémon Journeys » ramène le plus grand rival d’Ash

Pokémon Journeys ramène plus de personnages perdus du passé, y compris le plus grand rival de Cendre. « Voyages Pokémon » a diffusé sa nouvelle séquence d’ouverture en Japon aujourd’hui, qui a montré un teaser sur certains épisodes à venir.

Plusieurs scènes de la nouvelle ouverture de l’anime Pokémon Travel semblent indiquer que Lionel accompagnera Satoshi, Go et Koharu dans leurs aventures pendant un moment. C’est le seul avec un permis de voiture pic.twitter.com/J2gBtF6KXo – PokéXperto (@pokexperto)

8 janvier 2021





La plus grande révélation a été l’apparition de Gary Oak à la fin d’un montage montrant divers acteurs et rivaux de soutien. Montré à Gary attrapant un Poke Ball et arborant son sourire familier, ce qui suggère qu’il reviendra à son rôle de rival d’Ash.

Apparaît également dans la séquence Iris, l’une des compagnes d’Ash lors de « Pokémon la série: meilleurs voeux », ainsi que Korrina, Bea et Wikistrom, membre de l’Elite 4.

Gary Oak Il est apparu comme le principal rival d’Ash pendant des années, affrontant Ash pendant la première partie de son voyage Pokémon. Tandis que Gary regardait normalement Ash et il semblait toujours avoir une longueur d’avance sur son rival, Ash s’est classé plus haut que lui dans la Ligue Indigo. Lors de la conférence Silver, Ash et Gary se sont engagés dans une bataille intense et totale, dont Ash est sorti victorieux.

8 janvier 2021





Gary n’est plus apparu dans un épisode Pokémon depuis « Pokémon La Série: Diamant et Perle », dans lequel il a aidé Ash et ses amis à vaincre le Équipe Galactic.

« Voyages Pokémon » reviendra bientôt, où notreLes héros de s voyageront près de Lionel, le champion de la région de Galar.