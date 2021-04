Pokémon Journeys présente le grand retour des légendaires

Pokémon Journeys: la série présente quelques-uns des principaux légendaires revenant à l’anime avec leur dernière bande-annonce.

# ア ニ ポ ケ 最新 映像 が 到 着 し ま し た‼ サ ト シ の ワ ー ル ド チ ャ ン ピ オ ン シ ッ プ ス で の バ ト ル の 行 方 は…⁉

ゴ ウ の # ミ ュ ウ へ の 道 は…⁉ 新 た な 登場 人物 や ポ ケ モ ン た ち と

2 人 の 冒 険 は さ ら な る 展開 へ ✨ ア ニ ポ ケ は 毎 週金曜 よ る 6 時 55 分 ~

テ レ ビ 東京 系 で 放送 中

※ 一部 地域 で は 放送 日 時 が 異 な り ま す pic.twitter.com/7jwUDLSTBI – ア ニ メ 「ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー」 公式 (@anipoke_PR)

23 avril 2021





Pokémon Journeys: La série se prépare pour son prochain grand arc. officiellement nommé comme l’arc « Projet Miauler« Et cette nouvelle vague d’aventures verra Cendre Oui Goh explorer la région Toundra de la couronne des jeux Pokémon.

Avec cette zone de DLC à venir dans l’anime, la série ramènera de grands frappeurs comme Moltres, Regice et même Miauler.

Pokémon Journeys: The Series a taquiné non seulement ces légendaires et leur retour à l’anime, mais aussi de très grosses batailles avec ces retours.

Tout cela inclut le retour de la propre équipe Pokémon d’Ash, comme les favoris des fans comme Infernape.

Infernape en particulier semble se lancer dans une grande bataille avec Moltres, il semble donc que cet arc aura beaucoup à offrir.