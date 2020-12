Pokémon Journeys lance une nouvelle bande-annonce pour 2021

Pokémon Journeys a poursuivi sa tournée mondiale vers Ash Ketchum et Goh alors qu’ils tentent de capturer les monstres de poche le plus fort du monde Et excitant les fans pour la nouvelle année, la dernière saison de l’anime a publié une nouvelle bande-annonce pour faire allusion aux aventures à venir pour les entraîneurs d’anime.

Avec Ash et Pikachu travaillant pour vaincre son dernier défi, le champion de la Galar, Léon. Il est clair que ces aventures à venir mettront à l’épreuve le courage de tous les personnages impliqués dans le jeu!l anime de longue date!.

L’un des derniers épisodes a surpris les fans avec le retour du Pokémon cloné de Mewtwo, affrontant Ash et Goh contre l’un des monstres de poche les plus populaires et les plus puissants à avoir jamais parcouru la Terre.

Alors que l’année prochaine verra la poursuite de La série télévisée verra également la sortie de « Pokémon: Secret of The Jungle (Pokémon Coco) », le 23e long métrage de la franchise qui mettra en vedette la créature légendaire connue sous le nom de Zarudeainsi que présente Asha a « entraîneur » seulement sous la forme de Coco, qui ressemble plus à Tarzan que toute autre chose à ce jour.

« Voyages Pokémon » a atteint Amérique du Nord au service de transport de Netflix, publiant constamment des épisodes des dernières aventures de Ash Ketchum en parcourant le monde avec son nouvel ami Goh pour célébrer sa victoire dans le Tournoi Pokémon de la région de À la.