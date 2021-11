Pokemon Journeys Episode 90 Date de sortie, spoilers, intrigue, où regarder en ligne

Pokemon Journeys a été passionnant et gagne en popularité. La date de sortie de Pokemon Journeys Episode 90 a été confirmée et la série va bientôt revenir sur nos écrans le mois prochain. Ci-dessous, découvrez plus de détails sur la date de sortie de l’épisode 90 de Pokemon Journeys, les spoilers, l’intrigue, où regarder en ligne.

Pokemon Journeys Episode 90 Date et heure de sortie

Après l’épisode précédent, « Around the Corner with the Other Me! » Johto Journeys se dirige vers son dernier épisode, « Le secret du monde », qui sera diffusé le 15 avril. Goh, Ash et Chloé retourneront bientôt dans la région de Sinnoh pour continuer leurs aventures. Cet épisode est considéré par de nombreux fans comme l’un des meilleurs épisodes de Project Mew à ce jour. Il présente un scénario solide et une excellente vitrine de toutes les capacités de Mew.

La date de sortie officielle de Pokemon Journeys Episode 90, le dernier épisode de la série préférée des fans, a été annoncée par un aperçu d’une source d’information vérifiée. Dans la semaine à venir, Goh retournera dans la région de Sinnoh.

Il rencontrera des anomalies spatio-temporelles spéciales, le conduisant à explorer un monde complètement différent de celui qu’il connaissait. Ce sera un épisode à ne pas manquer selon certains fans de la série.

Lire la suite: Beforeigners Saison 2: Date de sortie officielle, synopsis et bande-annonce officielle

La date de sortie de l’épisode 90 de Pokemon Journey est le 3 décembre 2021. L’émission sera diffusée à 18h55 JST. De plus, l’émission sera diffusée sur les écrans à différents fuseaux horaires, selon le pays où vous vous trouvez.

Pokemon Journeys Episode 90 Date de sortie: Spoilers et intrigue

Dans l’épisode 90, nous rencontrerons Layla, une dresseuse de Pokémon des îles d’Ogasawara. Layla, tout en participant à un concours Pokémon dans l’archipel d’Orange, rencontrera Goh pour la première fois. Les deux se sont immédiatement entendus et sont devenus amis. Layla est enthousiaste et prête à essayer de nouvelles choses tandis que Goh est un peu plus réservé.

Dans l’épisode 90, nous allons rencontrer une fille animée des îles d’Ogasawara. Elle est petite pour son âge et vit avec sa grand-mère. Son amour pour Pokemon nous rappelle notre propre enfance en savourant ce jeu de collection de créatures remarquable.

Lire la suite: Resident Alien Saison 2 Date de sortie Royaume-Uni, États-Unis, Australie, distribution

Project Mew est une énorme mission entreprise par le gouvernement de Pokemon World. Cette mission consiste à collecter toutes les Mega Stones afin d’atteindre deux objectifs différents. Premièrement, collecter toutes les méga pierres les aidera à atteindre la paix ultime, et personne ne sera à nouveau attaqué ou battu par des puissances maléfiques. Deuxièmement, afin qu’ils puissent trouver des moyens d’inverser les effets négatifs de Mega Evolution.

Le célèbre Satoshi se rend à Vermilion City et rencontre à nouveau le professeur Ookido. Une fois la discussion officielle terminée, Satoshi et les autres entraîneurs sont invités par le professeur Ookido à traquer le Pokémon Remoraid dans le port Vermilion. Au cours de cette session de chasse, Satoshi rencontre Lugia. C’est l’une des intrigues secondaires du voyage d’Ash qui se poursuit avec Pokemon Orange Islands.

À Vermilion City, dans le quartier de Kanto, Satoshi et les autres découvrent un mystérieux Pokémon dans le port. Au cours de la discussion avec le professeur Ookido et d’autres, ils apprennent également que Lugia est dans le port. Hayami et Satoshi partent pour leur prochaine aventure.

Pokemon Journeys Épisode 90: Où regarder en ligne

La date de sortie de Pokemon Journeys Episode 90 est le 3 décembre 2021 et l’heure de sortie est 18h55 JST, et il sera diffusé uniquement sur les plateformes OTT. Les utilisateurs peuvent diffuser l’émission sur Netflix.

Donc, tout cela concernait la date de sortie de l’épisode 90 de Pokemon Journeys, les spoilers, l’intrigue, où regarder en ligne. J’espère que vous aimerez notre approche.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂