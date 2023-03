Pokémon Horizons : la série dévoile une toute nouvelle bande-annonce

En début de semaine, la franchise Pokémon a dit au revoir à sa mascotte de plus de vingt ans. Ash et Pikachu ont tiré leur dernière révérence dans l’anime Pokémon, se dirigeant vers le coucher du soleil. Mais l’anime Pokémon ne se termine pas. Le départ de Sacha et Pikachu ouvre les portes pour Pokémon Horizons : la série et Nintendo vient de sortir la bande-annonce !





Pokémon Horizons : la série suivra Liko et Roy, qui se sont lancés dans leurs voyages dans le monde Pokémon. Liko est en partenariat avec Sprigatito, et à en juger par les clips de la bande-annonce, il semble que leur relation ait un début difficile, similaire à celle de Ash et Pikachu. Liko possède également un mystérieux pendentif qui semble détenir un secret particulier. Pendant ce temps, Roy semble être en partenariat avec Fuecoco. Roy possède une mystérieuse Poké Ball dont il espère percer les mystères. Les deux rencontrent Friede et son partenaire Pokémon, le capitaine Pikachu, et le groupe qu’ils dirigent appelé les Rising Volt Tacklers. La bande-annonce nous donne un aperçu de l’équipage des Rising Volt Tacklers et de quelques autres personnages colorés qui seront accueillis en cours de route !

L’héritage des cendres

L’anime Pokémon a été créé au Japon en avril 1997. Basé sur la franchise de jeux vidéo à succès du même nom, des entraîneurs du monde entier ont suivi Ash Ketchum alors qu’il voyageait à travers le monde Pokémon. Son seul souhait ? Pour devenir un Pokémon Master ! Pendant vingt-cinq saisons, Ash a parcouru les différentes régions présentées dans les différentes tranches de la franchise de jeux. C’est sans compter les nombreuses péripéties des vingt-trois volets du film. En novembre de l’année dernière, le grand rêve est finalement devenu réalité lorsque Ash a finalement remporté le championnat du monde.

Tout au long de ces 25 saisons, la voix doublée anglaise d’Ash a été fournie par Veronica Taylor des saisons 1 à 8, Sarah Natochenny prenant le rôle à partir de la saison 9. Lorsque le dernier épisode des aventures d’Ash et Pikachu a été diffusé cette semaine, les deux acteurs sont allés sur Twitter. pour partager leur appréciation pour le personnage et les fans. Taylor a comparé l’arc final d’Ash à Fred Astaire, tandis que Natochenny a remercié Rica Matsumoto, la doubleuse japonaise originale d’Ash (Satoshi), qui est avec le personnage depuis le premier épisode.

Même si le voyage d’Ash et Pikachu ne sera plus suivi, il y a encore de fortes chances que ce ne soit pas le dernier que nous voyons des deux. Alors que le personnage est entré dans l’histoire comme l’un des personnages de fiction les plus emblématiques. Ash a fait l’objet de parodies et d’hommages dans de nombreuses autres émissions et propriétés, et il a contribué à faire de Pikachu la célébrité en tant que mascotte emblématique de la franchise.

Mais avec toute cette renommée et toutes ces aventures, il y a eu une source majeure de critiques pour le personnage : son âge. Même après plus de vingt ans, Ash est toujours un enfant amusant qui a à peine dépassé l’âge de dix ans. Ce problème est devenu un peu un mème en ligne et la source de nombreuses théories de fans. Peut-être que Ash et Pikachu se retireront leur permettra de réapparaître plus tard dans la nouvelle série, mais plus âgés et plus sages physiquement et mentalement. Après tout, l’une des grandes théories entourant la nouvelle émission est que Liko est la fille d’Ash.

Que l’une de ces théories soit vraie, les possibilités sont toujours là pour Ash et Pikachu de faire un retour. Mais jusque-là, les deux ont mérité une belle retraite. Alors que les fans sèchent les larmes pour leur vieil ami, beaucoup ont déjà exprimé leur enthousiasme pour la nouvelle équipe et leurs aventures. Allez-vous vous mettre à l’écoute ? Pokémon Horizons : la série arrive plus tard cette année.