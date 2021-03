Pokémon GO vous «paiera» pour inviter des amis au jeu

Maintenant, si vous jouez à Pokémon GO et invitez vos amis, vous gagnerez des récompenses juteuses.

Bien que beaucoup de ceux qui se considèrent comme de «vrais joueurs» considèrent que jouer à des jeux vidéo sur les téléphones mobiles est un sacrilège, la vérité est que dans le Google Play Store et dans l’App Store d’Apple, on peut trouver des titres vraiment merveilleux.

Nous pourrions passer des heures et des heures à parler du nombre d’excellents jeux vidéo que nous pouvons trouver sur les plateformes mobiles, mais si nous devons en mettre un au-dessus des autres et que cela a été une véritable révolution au niveau social, c’est sans aucun doute Pokémon GO.

Pokémon GO est un jeu de réalité virtuelle qui fait de nous d’authentiques entraîneurs de Pokémon – le rêve de beaucoup d’entre nous quand nous étions enfants – et que maintenant il va nous « payer » en invitant nos amis. Nous vous l’expliquons.

Si vous avez des amis dans Pokémon GO, vous avez un trésor

On lit sur le blog officiel de Pokémon GO que Inviter des amis dans Pokémon GO aura désormais des récompenses juteuses.

Parce que malgré le grand nombre d’utilisateurs actifs que le jeu a, et que beaucoup d’entre nous l’ont abandonné à son époque, la société derrière ce grand titre veut de plus en plus d’entraîneurs chassant Pokémon et pour cela offrir des cadeaux à tous ceux qui amènent de nouveaux entraîneurs au jeu.

De cette façon, lorsque nous invitons de nouveaux joueurs et qu’ils se connectent au jeu, nous recevrons des récompenses telles que des rencontres avec des Pokémon rares, des bonbons rares, des incubateurs et bien d’autres surprises que l’entreprise ne veut pas encore révéler.

De cette façon, jouer à Pokémon GO sera beaucoup plus gratifiant car si jouer seul est amusant, le faire avec nos amis, c’est bien plus.

Pokémon GO est un jeu totalement gratuit que nous pouvons télécharger sur les appareils Android et iOS. De nos jours, c’est l’un des jeux les plus populaires du moment et c’est en plus d’être amusant et addictif, on fait aussi de l’exercice grâce à lui!

