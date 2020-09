Pokémon GO: Voici le calendrier de la GO Fighting League pour la saison 4

L’une des principales attractions de Pokemon aller est le GO Fighting League. Cela met de côté la collecte pour nous offrir les batailles les plus excitantes. Cependant, dans ce mode, le mégaévolution, qui a atteint le jeu de Niantic accompagné d’un événement thématique.

Saison 3 de cette compétition Pokemon aller est sur le point de se terminer, et bientôt nous pourrons profiter du quatrième saison de la GO Fighting League. Cela inclura une nouveauté importante: le Coupe d’Halloween. Cela aura pour limite 1500 pièces, et n’autorisera que les Pokémon de type Poison, fantôme, insecte, sinistre et fée. Dans ce document, nous pouvons obtenir en récompense des rencontres avec Bulbasaur, Charmander et Squirtle en costumes d’Halloween. Ensuite, nous vous laissons le programme complet de cette saison, pour ne rien manquer. Tous les changements seront effectués à 22h00 (heure espagnole) le jour en question.

Calendrier de la T4 League Fighting GO dans Pokémon GO

Ligue Super Ball: 14 septembre – 28 septembre.

14 septembre – 28 septembre. Ultra Ball League et Premier Cup: 28 septembre – 12 octobre.

28 septembre – 12 octobre. Master Ball League et Premier Cup: 12 octobre – 26 octobre.

12 octobre – 26 octobre. Coupe d’Halloween: 26 octobre (21h00 heure espagnole) – 3 novembre.

26 octobre (21h00 heure espagnole) – 3 novembre. Les trois ligues et la Premier Cup: 3 novembre – lundi 9 novembre.

3 novembre – lundi 9 novembre. Saison 5 Il débutera le lundi 9 novembre à 22h00 (heure espagnole).

Les récompenses pour monter en grade seront le même que dans la saison 3. Ce qui ne sera pas pareil sera façon de grimper, qui recevra quelques modifications. Pour monter jusqu’au rang 2 il faudra gagner un certain nombre de combats. Pour avancer de 2 à 9 nous devrons gagner plusieurs batailles. Enfin, monter de 9 à 10, il faudra encore obtenir 3 000 points.

Nouvelles récompenses pour GO Fighting League T4

Aux récompenses de la saison 3, nous devons en ajouter de nouvelles dans lesquelles nous pouvons entrer Pokemon aller en fonction de notre rang. Ils sont les suivants.

Du rang 1 au 3: Stardust comme récompense.

Stardust comme récompense. De la plage 4 à 10: Stardust, TM et Raid Passes en récompense.

Stardust, TM et Raid Passes en récompense. Atteindre le rang 10 nous récompensera avec une nouvelle pose pour notre avatar.

nous récompensera avec une nouvelle pose pour notre avatar. Si nous terminons Q4 au rang 7 ou plus Nous recevrons une attaque rapide d’élite TM.

Et jusqu’à présent, toutes les informations du Saison 4 de la Ligue de combat Pokémon GO. Enfin, nous vous invitons à consulter le liste des Pokémon issus d’oeufs pendant le mois de septembre, ainsi que le liste des Pokémon que nous pouvons trouver en accomplissant des tâches ce mois.

