« Pokémon Go » veut faire de vous un PNJ en jeu

Pokémon Go offre aux joueurs la possibilité de devenir un PNJ lors de son prochain événement « Pokémon Go Tour: Kanto ». la nouvelle compétition pour choisir NPC créé par des joueurs qui sembleront combattables pendant l’événement « Pokémon Go Tour: Kanto ».

Concours officiel du Kanto Pokémon GO Tour: ➡️ Inscription jusqu’au 12 janvier

➡️ Publiez une capture d’écran de votre profil Coach avec son nom

➡️ Ajoutez 3 Pokémon Kanto à votre équipe (sauf Ditto, Mew et Legendaries)

➡️ Ajouter #PokemonGOTourContest pic.twitter.com/Stw7GTdt6P – PokéXperto (@pokexperto)

4 janvier 2021





Participer au concours est simple: les joueurs publient une capture d’écran de leur profil d’entraîneur sur Twitter avec une liste de tPokémon Kanto non légendaire (sauf Ditto) et le hashtag #PokemonGOTourContest.

Niantic ont déclaré qu’ils jugeraient les candidatures en fonction de la créativité du avatar, le thème général et la composition du équipe Pokemon. La liste des règles peut être trouvée ici. Les joueurs doivent terminer leur participation avant le 11 janvier à 23 h 59. TVP.

L’événement «Pokémon Go Tour: Kanto» est le premier événement majeur avec un billet 2021 « Pokémon Go », et est conçu comme une célébration de la 25e anniversaire de la franchise Pokémon, avec Pokémon Go.

L’événement mettra les joueurs au défi de capturer le 150 Pokémon des jeux Pokémon originaux et offrira aux joueurs la possibilité d’attraper des Pokémon avec des mouvements exclusifs et de plus.

Les joueurs peuvent acheter un ticket pour «Pokémon Go Tour: Kanto» pour 11,99 dollars via la boutique en jeu «Pokémon Go», l’événement a lieu le 20 février.