Pokémon Go révèle les détails des événements de Kalos

Pokémon Go a fourni des détails supplémentaires sur son événement Kalos Celebration. L’événement, qui commence le 2 décembre, aidera à démarrer l’arrivée de Pokémon à partir de Kalos à Pokemon aller, ainsi que le lancement du premier événement de la « Saison fête » de Pokemon aller, sa première saison thématique.

Plus d’informations sur l’événement de sortie de Kalos dans Pokémon GO: 2 au 8 décembre

➡️ Chespin fréquent, Fennekin, Froakie, Bunnelby, Fletchling, Litleo et Noibat

➡️ Klefki en France

➡️ Œufs à 2 km: Bunnelby, Fletchling, Litleo

➡️ Œufs de 5 km: Chespin, Fennekin, Froakie

L’événement présentera plus d’une douzaine de nouveaux Pokémonainsi que des recherches spéciales sur le terrain et Recherche chronométrée, en plus d’une augmentation des œufs de certains Pokémon qui est apparu pour la première fois dans Pokémon X et Pokémon Y.

L’événement de célébration de Kalos ce n’est qu’une facette de la mise à jour importante « Aller au-delà » de Pokemon aller, qui a commencé à être déployé cette semaine. Pokémon Go a également revu son Allez au combat League, a augmenté son plafond de niveau et a institué de nombreux changements mineurs ailleurs dans le jeu.

Les Pokémon présentés dans la célébration sont Chespin, Fennekin, Froakie, Bunnelbly, Fletchling, Litleo et Noibat. Ils apparaîtront plus fréquemment pendant l’événement. De plus, Klefki sera également ajouté en tant que Pokémon exclusif à France.

Les deux Litleo comme Spurr apparaîtra dans les raids d’une étoile. De plus, l’enquête exclusive sur le terrain et l’enquête chronométrée de l’événement seront ajoutées au jeu. Ces tâches récompenseront les rencontres avec Bunnelby et Fletchling, avec Florizarre, Charizard Oui Blastoise Mega Energy.