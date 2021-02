Pokémon GO rend hommage à Kanto avec une semaine pleine d’événements et de nouvelles

La première région du jeu Pokémon GO à être honorée dans une série d’événements qui se dérouleront dans le reste du mois.

Pokémon GO clôturera cet important mois de février pour la saga Pokémon, puisque le 27 de ce mois, son 25e anniversaire est célébré, avec une série d’événements qui se souviendront de la région dans laquelle Pikachu et sa compagnie ont commencé leur voyage, Kanto.

Niantic a préparé une fermeture spectaculaire pour ce mois de février avec deux événements qui rendront hommage à Kanto: un événement principal dans lequel nous pouvons capturer et évoluer vers beaucoup de Pokémon et un événement final, qui aura lieu le dernier jour du mois, qui consistera en une journée de raids, dans laquelle nous pourrons obtenir des Pokémon comme Articuno, Zapdos et Moltres et même un nouveau Pokémon Légendaire Sombre.

Dates et heures de l’événement principal de Kanto dans Pokémon GO

Après l’événement de la Saint-Valentin vient l’événement principal de Kanto, qui aura lieu du dimanche 21 février 2021 à 10h00 au samedi 27 février 2021 à 20h00, heure locale.

Comment attraper Ditto dans Pokémon GO

Ce sont tous les détails de l’événement principal de Kanto dans Pokémon GO

Pokémon comme Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Weedle, Pikachu, Geodude, Clefairy, Psyduck, Slowpoke, Gastly, Voltorb ou Magikarp ils apparaîtront plus souvent sauvages.

ils apparaîtront plus souvent sauvages. De nombreux Pokémon seront attirés par l’encens comme Caterpie, Pidgey, Spearow, Poliwag, Abra, Seel, Machop, Krabby, Exeggcute, Horsea et Goldeen.

Le Pokémon suivant apparaîtra lorsque les œufs de 5 km écloseront: Oddish, Bellsprout, Tangela, Dratini, Pichu, Elekid et Magby.

Les tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement récompenseront Stardust et les rencontres avec des Pokémon tels que Doduo, Magnemite, Diglett, Omanyte, Kabuto, Snorlax, Jigglypuff et Clefairy.

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les raids: * Raids d’une étoile : Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Magikarp et Dratini. Raids trois étoiles : Scyther, Pinsir, Machoke, Kadabra, Haunter, Graveler et Lapras. Raids cinq étoiles : Articuno, Zapdos, Moltres et Mewtwo.

: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Magikarp et Dratini. Certains des défis de la collection du Pokémon GO Tour: Kanto continueront d’être disponibles après l’événement de célébration de Kanto.

Si vous faites évoluer le Pokémon suivant pendant l’événement, sa forme évoluée connaîtra une attaque exclusive: Si vous évoluez vers Ivysaur (la forme évoluée de Bulbasaur), vous pouvez obtenir un Vénusaur avec l’attaque: Plante sauvage. Si vous faites évoluer Charmeleon (la forme évoluée de Charmander), vous pouvez obtenir un Charizard avec l’attaque: Anneau igné. Si vous évoluez vers Wartortle (forme évoluée de Squirtle), vous pouvez obtenir une Blastoise avec l’attaque: Canon hydraulique. Si vous évoluez vers Pichu, vous pouvez obtenir un Pikachu avec l’attaque: Le surf. Si vous faites évoluer un Évoli vers l’une de ses formes évoluées, vous pouvez obtenir l’attaque: Dernier tour. Si vous évoluez vers Dragonair (la forme évoluée de Dratini), vous pouvez obtenir un Dragonite avec l’attaque: Comète Draco.



Date et heure du dernier événement Kanto dans Pokémon GO

L’événement final Kanto dans Pokémon GO aura lieu le dimanche 28 février 2021 de 11 h 00 à 14 h 00 heure locale.

La Team GO Rocket continue de faire son truc dans Pokémon GO: elle renforce le Pokémon noir

C’est tout ce que le dernier événement Kanto inclut dans Pokémon GO

Le Pokémon Articuno, Zapdos et Moltres Ils apparaîtront dans les raids cinq étoiles et avec un peu de chance, vous pourriez même les trouver dans leur version multicolore.

Ils apparaîtront dans les raids cinq étoiles et avec un peu de chance, vous pourriez même les trouver dans leur version multicolore. Si vous terminez les nouvelles enquêtes spéciales de la Team GO Rocket, vous pouvez sauver de leurs griffes un nouveau Pokémon Légendaire Sombre.

Un lot de trois passes de raid à distance est à votre disposition dans la boutique à partir de du samedi 27 février à 22h00 au lundi 1er mars à 22h00 heure locale.

Tu peux te lever cinq passes de raid gratuites faire tourner les PokéStops et Gyms Photodiscts pendant l’événement.

faire tourner les PokéStops et Gyms Photodiscts pendant l’événement. Pendant l’événement, vous pouvez utiliser une TM d’attaque chargée pour Les Pokémon Ombres oublient l’attaque chargée de frustration.

Les recrues de l’équipe GO Rocket apparaîtront plus fréquemment aux arrêts Poké et en ballons pendant que l’événement dure.

