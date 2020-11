Pokémon GO présente une grande évolution sous la devise « GO Beyond »

Pokemon aller a beaucoup évolué depuis son départ il y a 4 ans: plus de créatures, de raids, connexion avec Pokémon HOME, etc. Le jeu ne vieillit pas et est toujours très vivant, avec beaucoup d’activités chaque mois Oui événements spéciaux.

Maintenant, Niantic a soumis un grande évolution pour pokemon go sous la devise « Aller au-delà»(«aller plus loin« , traduit en espagnol). Cela apportera Nouveautes dans plusieurs domaines du jeu. Nous les détaillons tous ci-dessous.

Bonne nouvelle à venir sur Pokémon GO

Les Pokémon de Kalos arrivera de Mercredi 2 décembre .

arrivera de . Les saisons arrivent . Ils changeront tous les trois mois, comme dans le monde réel. Cela entraînera le changement des Pokémon qui apparaissent dans le jeu. Un bon exemple de ceci est les différentes manières de Chevreuil .

. Ils changeront tous les trois mois, comme dans le monde réel. Cela entraînera le changement des Pokémon qui apparaissent dans le jeu. Un bon exemple de ceci est les différentes manières de . La GO Fighting League arrivera d’avoir 10 gammes à 24 . Les 4 premiers auront de nouveaux noms et badges. Cela apportera également un nouveau système de récompenses, et les saisons changeront à chaque saison.

arrivera d’avoir . Les 4 premiers auront de nouveaux noms et badges. Cela apportera également un nouveau système de récompenses, et les saisons changeront à chaque saison. Le nouveau niveau maximum sera de 50 . Pour y arriver, vous devrez acquérir de l’expérience et accomplir certaines tâches.

. Pour y arriver, vous devrez acquérir de l’expérience et accomplir certaines tâches. Si nous atteignons le niveau 40 avant la fin de l’année, nous gagnerons le titre de « Entraîneur hérité 40 ». Cela nous donnera des prix exclusifs à l’avenir: une enquête temporaire qui nous donnera un plafond de Gyarados et un badge.

». Cela nous donnera des prix exclusifs à l’avenir: une enquête temporaire qui nous donnera un plafond de et un badge. Nouveaux bonbons XL , qui servira à donner plus de puissance aux Pokémon et à dépasser leur limite de CP.

, qui servira à donner plus de puissance aux Pokémon et à dépasser leur limite de CP. Nouvelles à annoncer bientôt sur les rencontres Pokémon, les méthodes pour les attraper, Adventure Sync, les aventures avec votre partenaire, les enquêtes sur le terrain, les cadeaux et plus encore.

Et jusqu’à ici la grande nouvelle qui viendra Pokemon aller. Que pensez-vous, entraîneurs? Enfin, nous vous rappelons que ce week-end aura lieu le Journée communautaire du 2 novembre dans le jeu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂