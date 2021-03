Pokémon GO prépare une fonction qui pourrait révolutionner le jeu

Les œufs, l’un des objets les plus emblématiques de Pokémon GO, pourraient changer leur fonctionnement si le test de Niantic se poursuivait.

Niantic teste un changement majeur pour l’une des fonctionnalités les plus populaires de Pokémon GO: les œufs. Comme indiqué par l’entreprise elle-même via Twitter, certains utilisateurs sélectionnés peuvent déjà voir quelles espèces de Pokémon peuvent éclore de chaque type d’oeuf et ainsi avoir une idée de la créature qu’ils obtiendront après l’avoir fait éclore.

En outre, ce changement pourrait également viser à éviter les restrictions juridiques que des pays comme l’Allemagne préparent contre les boîtes de butin aléatoires dans les jeux vidéo, car ils peuvent encourager la dépendance des mineurs au jeu.

Un changement majeur dans les œufs Pokémon GO est à venir

Les œufs Pokémon GO sont des objets que vous obtenez dans PokéStops et qui peuvent se transformer en Pokémon si vous le mettez dans l’incubateur et que vous marchez sur une distance spécifique -2 km, 5 km, 7 km, 10 km ou 12 km-. Jusqu’au moment il n’y avait aucun moyen de savoir quel Pokémon allait vous toucher jusqu’au moment de l’éclosion, quelque chose qui changera si le test que Niantic développe se concrétise.

La société elle-même a annoncé sur Twitter qu’un nombre limité de joueurs peuvent déjà voir quels Pokémon peuvent éclore de l’œuf dans leur inventaire. De plus, il ajoute que c’est une liste des Pokémon possibles et leur niveau de rareté, bien que cela ne montre en aucun cas si le Pokémon qui va éclore peut être Brillant.

Les dresseurs inclus dans le test pourront appuyer sur un œuf pour voir une liste de Pokémon possibles et leur niveau de rareté. Veuillez noter que cela ne montrera pas si le Pokémon peut être brillant. – Assistance Niantic (@NianticHelp) 11 mars 2021

Ces informations peuvent être utiles pour décider quel œuf vous devez faire éclore en premier et marcher la distance nécessaire pour le faire, bien que le changement que Niantic prépare ne vous dira pas exactement quel Pokémon éclosera de l’œuf. Si le test fonctionne bien avec les entraîneurs choisis, le plus normal est que la liste des Pokémon possibles dans chaque œuf soit disponible pour tous les joueurs dans les semaines à venir.

De cette manière, Niantic se prépare également aux mesures juridiques que des pays comme l’Allemagne préparent contre les boîtes à butin aléatoires. Et est-ce que le fonctionnement des œufs de Pokémon GO rappelle ceux également connus sous le nom de boîtes à butin, avec le danger que cela comporte pour les joueurs mineurs.

Alors que de plus en plus de pays s’engagent à restreindre légalement les éléments du jeu qui offrent des objets aléatoires et qui peuvent créer une dépendance aux joueurs, Niantic s’engage à ajouter un peu plus de transparence à une fonction qui pourrait être affectée par ces futures lois. Devez-vous dire au revoir aux œufs Pokémon GO? Si cela se produit, nous vous le dirons.

