Pokémon GO organisera un événement spécial Kanto avec les 150 premiers Pokémon

Le Pokémon original vous manque-t-il? Pokémon GO prépare un événement anniversaire très spécial.

Après avoir annoncé tous les événements Pokémon GO de ce mois de décembre, Niantic frappe droit à la nostalgie avec un événement spécial pour le cinquième anniversaire de Pokémon GO.

Et s’il en reste encore un peu pour que cela se produise, seule l’annonce de l’événement a déjà fait apparaître la « larme » de la mémoire à nous tous qui avons grandi il y a 20 ans avec le « Surfer Pikachu », la Safari Zone, le camion de Mew et finalement la meilleure génération de Pokémon de tous les temps: la première.

Événement spécial Pokémon GO à l’occasion de son cinquième anniversaire: retour à Kanto

Comme Niantic le dit sur le site officiel de Pokémon GO, le 20 février 2021 le jeu organisera un événement très spécial concentré sur la région de Kanto et ses créatures.

L’événement sera ouvert à joueurs du monde entier pendant 12 heures et il tentera, d’une certaine manière, de recréer l’expérience vécue dans les jeux Pokémon originaux. Ainsi, le joueur peut choisir entre la version rouge et la version verte, si vous vous en souvenez, il s’agissait les premières éditions de jeux Pokémon sur GameBoy, publié en 1996.

Comme dans les jeux originaux, chaque version aura son propre Pokémon exclusif qui peuvent être échangés entre l’un et l’autre. Choisissez un ami et obtenez tout le monde! Si vous parvenez à attraper les 150 Pokémon, vous recevrez une récompense supplémentaire.

Tous les détails de Pokémon GO Tour: Kanto

Comme nous l’avons déjà souligné, la spéciale Kanto aura lieu à la fin du mois de février prochain et y sera disponible le 150 premiers Pokémon de la version brillant, beaucoup d’entre eux pour la première fois de leur histoire. Bien sûr, après l’événement, tous ces nouveaux Pokémon brillant continuera à être disponible pour les entraîneurs.

Pour les personnes âgées, un deuxième événement exclusif dans lequel, une fois que vous avez terminé une série de tâches spéciales, vous pouvez obtenir un Miauler brillant.

Si vous êtes intéressé, rappelez-vous que les billets pour cet événement sont maintenant disponibles et ils peuvent être achetés via l’application Pokémon GO. Au cas où tu ne veux pas de ticket, Pokémon GO vous réserve également des surprises: pendant le temps de l’événement, vous pourrez croiser l’un des 150 Pokémon Kanto en plus qu’Articuno, Zapdos, Moltres et Mewtwo reviendront aux raids légendaires. Enfin, l’éventail des échanges sera élargi jusqu’à 40 kilomètres.

Vérifiez même le plus petit détail de l’événement sur le site Web Pokémon GO.

