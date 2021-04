Pokémon Go Leak révèle de nouvelles méga évolutions cool

Il semble que les joueurs de Pokemon aller Vous pouvez vous attendre à voir beaucoup plus de créatures de la sixième génération de Pokémon dans un proche avenir. Le compte Twitter PokeMiners a partagé de nouvelles images qui ont été retirées du jeu.

Nous travaillons toujours sur les actifs, mais une chose sur laquelle nous pouvons maintenant signaler est que la version Unity en 205 a été mise à jour! Jusqu’à présent, nous avons pu obtenir quelques nouveaux goodies. Ce sont tous les nouveaux mons Gen 6 actuellement ajoutés avec des sprites 2D à partir de la mise à jour de 205! pic.twitter.com/jDRccAGYDE – PokeMiners (@poke_miners)

Ces images incluent plusieurs Pokémon apparus pour la première fois dans la région de Kalos, y compris Sylveon, Hawlucha, Dedenne et plus encore. En plus des versions régulières de chaque Pokémon, les versions Shiny peuvent également être vues dans les actifs.

On ne sait pas exactement quand Niantic apportera ces Pokémon au jeu mobile, mais les joueurs espèrent probablement les voir le plus tôt possible,

Pokemon X et Y Ils ont ajouté 72 nouvelles créatures au Pokedex, mais ils ont également ajouté le concept de Mega Evolutions. Ces skins sont des évolutions temporaires qui offrent des versions plus puissantes des Pokémon populaires.

Pokémon Go a tendance à libérer de nouveaux Pokémon lentement, il est donc impossible de dire exactement quand ces nouvelles créatures seront disponibles dans le jeu.