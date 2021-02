«Pokémon Go» lance l’événement de célébration Team Go Rocket

L’événement Équipe Rocket Le plus récent « Pokémon Go » commence aujourd’hui. La Team GO Rocket envahit à nouveau « Pokémon Go », donnant aux joueurs plus d’opportunités de se battre Grognements et les dirigeants del Team Rocket et attrapez de nouveaux Pokémon Ombre.

L’événement commence aujourd’hui à 10 h 00 heure locale et s’étend à la 7 février à 20 h, heure locale.

En plus des Grognards de Équipe Rocket qui apparaissent le plus fréquemment dans les ballons et les PokéStops, les joueurs peuvent également trouver plus Pokémon de type sombre et poison dans la nature, et ils peuvent travailler sur l’événement de recherche en deux étapes qui aboutit à une rencontre avec un Ho-Oh, avec le mouvement Tremblement de terre, un mouvement qu’il ne peut normalement pas apprendre lorsqu’il est rencontré lors de raids normaux.

L’événement comportera des distances d’éclosion des œufs réduites de moitié et plus de ballons que Team GO Rocket qui semblera défier les joueurs. Les ballons de la Team Rocket apparaîtront toutes les deux heures. Team GO Rocket apparaîtra également dans plus de PokéStops.

Les les joueurs doivent être en mesure de faire de bons progrès sur l’enquête chronométrée présenté la semaine dernière qui consiste à combattre les dirigeants de la Équipe Go Rocket et capturer Pokémon de l’ombre.