Pokémon GO : La recherche de terrain en juin 2022 en un coup d’œil + bilan de la journée de recherche

Alors que vous dans Pokémon ALLER ne devient pas ennuyeux, les créateurs du hit mobile ont bien sûr aussi toutes sortes de recherches sur le terrain à nouveau en juin 2022 préparé pour vous. Quelles tâches valent la peine et comment s’est passé la journée de recherche est, nous allons vous dire dans cet article.

Cette recherche de terrain dans Pokémon GO vaut le coup en juin 2022

Avant d’entrer dans les tâches, clarifions d’abord comment vous pouvez accepter une recherche sur le terrain : vous n’avez qu’à vous rendre à une PokéStop ou une arène allez y tourner le disque photo. Une quête sera alors débloquée pour vous. Par jour, vous ne pouvez que de cette façon une recherche sur le terrain par PokéStop ou arène recevoir. Pour différentes tâches, vous devez tourner plusieurs signes.

Vous pouvez au maximum trois recherches de terrain en même temps poursuivre. Si vous souhaitez accepter de nouvelles quêtes, vous devez d’abord terminer vos quêtes actives ou les supprimer de votre liste. La recherche de terrain peut être utilisée dans « Pokémon GO » en cinq catégories subdiviser. Ceux-ci sont:

Attraper (attrape un type ou un nombre spécifique de Pokémon)

(attrape un type ou un nombre spécifique de Pokémon) Relation amicale (augmenter l’affection pour votre Pokémon ou se faire des amis avec d’autres entraîneurs)

(augmenter l’affection pour votre Pokémon ou se faire des amis avec d’autres entraîneurs) Bataille (combattre d’autres joueurs, Team GO Rocket ou faire des raids)

(combattre d’autres joueurs, Team GO Rocket ou faire des raids) jeter (lancez votre Pokéball de certaines manières)

(lancez votre Pokéball de certaines manières) Divers (ces tâches ne peuvent pas être affectées à une zone fixe)

Maintenant, nous vous donnons un aperçu avec vous quelles tâches parmi les cinq catégories de recherche sur le terrain en juin 2022 dans « Pokémon GO » sont particulièrement gratifiants. La page Leak Duck a compilé une liste complète de toutes les quêtes disponibles.

Commençons avec Attraper. Ici, vous devez vous concentrer sur les tâches Utilisez 5 baies pour attraper Pokemon et attrapez 5 Pokemon se concentrer. Pour la première quête, vous pouvez entrer comme récompense phanpy reçu et pour ce dernier il y a la possibilité d’un grincer. Les tâches de la catégorie Relation amicale ça vaut le coup ce mois-ci Paspuisqu’il n’y a pas de récompenses intéressantes.

De nombreuses tâches vous attendent dans la recherche sur le terrain ! © La société Pokémon/Niantic

Malheureusement, la même chose s’applique à eux Recherche sur le terrain de combat. La région en vaut d’autant plus la peine jeteren particulier la quête Réalisez 5 superbes lancers de balle courbe d’affilée. En guise de récompense, saluez Pandir, l’un des monstres de poche les plus rares de Pokémon GO. La tâche peut long être, mais la perspective d’obtenir ce Pokémon en vaut la peine.

Enfin, quelques mots sur la autre recherche de terrainqui vous attendent en juin 2022. Voici votre tâche Faire éclore un oeuf sincère. Avec Larvitar et Mantax Il y a aussi deux Pokémon plutôt rares qui vous attendent ici en récompense, alors profitez-en.

Pour une tâche de recherche sur le terrain, vous pouvez obtenir du Larvitar ! ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Maintenant, nous voudrions passer au journée de recherche retour sur « Pokémon GO », qui sortira le 12 juin 2022 a eu lieu. Mais qu’est-ce que c’est en fait ? C’était un événement spécial limité dans le temps. Pendant quatre heures, il y a eu des changements de ponte et des tâches de recherche limitées dans le désert.

C’est ainsi que Pokémon GO Research Day est arrivé en juin 2022

De nombreux joueurs semblent être issus de l’événement dans son ensemble avoir été très impressionné et commentez positivement la journée de recherche via les médias sociaux. Surtout le bon rendement des rares Pokémon brillantsqui avait été largement critiqué lors du dernier événement « Pokémon GO » de ce genre, était désormais aussi réussi Souligné. Voici quelques messages Twitter que nous avons sélectionnés :

@ItsFleeceKing: « 35 Shinies de la journée de la recherche. (…) Les taux brillants étaient INCROYABLES.

@trainerhamzia: « Nous avons besoin d’une journée de recherche au moins une fois par mois. »

@rfmx22: « Cet événement de recherche spécial est FOU ? ! Il faut absolument participer. »

Cependant, la journée de la recherche ne peut se passer de critiques. Surtout les joueurs de Pokémon GO des régions rurales a critiqué le nombre nettement inférieur de places requises pour les quêtes par rapport aux zones urbaines. Les chances de certains des monstre de poche rare convoité vraiment s’enfoncer.

Par exemple, a écrit sur Reddit Utilisateur Ausjamdes événements comme la journée de la recherche sont destinés aux joueurs, « qui n’ont pas accès à beaucoup de PokéStops, très épuisant. » En raison du nombre réduit de ces points importants, les joueurs se trouvent dans certaines régions tout simplement désavantagé.

Avez-vous eu le week-end dernier sur journée de recherche pris part? Et est-ce que tu les édites dans « Pokémon GO » en ce moment tâches de recherche pour juin 2022 ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !