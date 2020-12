Pokemon Go est sorti depuis des millénaires, mais il reçoit toujours constamment des mises à jour et du contenu. Maintenant, grâce à la dernière mise à jour Go Beyond de Pokemon Go, les joueurs peuvent passer de 40 au niveau 50. Bien que, bien sûr, pour obtenir les niveaux, chacun nécessite une grande quantité d’XP, ainsi que de compléter pléthore de tâches difficiles!

Pokemon Go: Guide de mise à niveau 41-50

Pour trouver les informations sur les exigences de niveau pour le niveau 40+ dans Pokemon Go, vous devez cliquer sur votre avatar en bas à gauche de votre écran, puis appuyez sur les jumelles à droite de la barre XP. Actuellement, c’est la seule façon de voir vos défis actuels pour passer au niveau suivant.

Tâches Pokemon Go niveau 41

Niveau 41

Tâches Améliorez 20 fois un Pokémon légendaire Gagnez 30 raids Attrapez 200 Pokémon en une seule journée Gagnez 5 médailles d’or

Récompenses Verres, 20 Ultra Balls, 20 Max Potions, 20 Max Revives, 20 Razz Berries, 1 Incubator, 1 Premium Raid Pass, 1 XL Candy



Tâches Pokemon Go niveau 42

Niveau 42

Tâches Faites évoluer Evoli dans chacune de ses évolutions uniques Utilisez des objets pour faire évoluer Pokemon 15 fois Faites 3 excellents lancers Utilisez 200 baies pour aider à attraper Pokemon

Récompenses 20 Ultra Balls, 20 Max Potions, 20 Max Revives, 20 Nanab Baies, 1 Incubateur, 1 Premium Raid Pass, 1 XL Candy



Tâches Pokemon Go niveau 43

Niveau 43

Tâches Gagnez 100000 Stardust Utiliser 200 attaques chargées super-efficaces Attrapez 5 Pokémon légendaires

Récompenses 20 Ultra Balls, 20 Max Potions, 20 Max Revives, 20 Silver Pinap Baies, 1 Incubateur, 1 Premium Raid Pass, 1 XL Candy



Tâches Pokemon Go niveau 44

Niveau 43

Tâches Remportez 30 batailles d’entraîneurs dans la grande ligue Remportez 30 batailles d’entraîneurs dans l’Ultra League Remportez 30 batailles d’entraîneurs en Master League Remportez 20 batailles d’entraîneurs dans la Battle League

Récompenses 20 Ultra Balls, 20 Max Potions, 20 Max Revives, 20 Razz Berries, 1 Incubator, 1 Premium Raid Pass, 1 XL Candy



Tâches Pokemon Go niveau 45

Niveau 45

Tâches Vaincre 100 grognards de l’équipe Rocket Purifier 100 Pokémon de l’ombre Vaincre un chef d’équipe Rocket 50 fois Gagnez 10 médailles de platine

Récompenses 40 Ultra Balls, 40 Max Revives, 1 Elite Fast TM, 2 XL Candy, 2 Encens, 2 Lucky Eggs, 1 Super Incubator, 2 Leurres



Tâches Pokemon Go niveau 46

Niveau 46

Tâches Terminez 100 tâches de recherche sur le terrain Prenez un instantané d’un Pokémon 7 jours de suite Faire 50 excellents lancers Faire éclore 30 œufs

Récompenses 30 Ultra Balls, 25 Max Potions, 20 Max Revives, 25 Razz Berries, 1 Incubator, 1 Premium Raid Pass, 1 XL Candy, nouveau chapeau d’avatar



Tâches Pokemon Go niveau 47

Niveau 47

Tâches Remportez 30 raids en utilisant une équipe de toutes les espèces de Pokémon uniques Gagnez un raid trois étoiles en utilisant uniquement des Pokémon avec 1500 PC ou moins Améliorez 6 Pokémon à leur CP maximum Gagnez 20 médailles de platine

Récompenses 30 Ultra Balls, 25 Max Potions, 20 Max Revives, 25 Nanab Berries, 1 Incubator, 1 Premium Raid Pass, 1 XL Candy, nouvelle pose d’avatar



Tâches Pokemon Go niveau 48

Niveau 48

Tâches Recevez 20 souvenirs de votre copain Gagnez 300 cœurs avec votre copain Marchez 200 km avec votre copain Marcher 25 km en une semaine 8 fois

Récompenses 30 Ultra Balls, 25 Max Potions, 20 Max Revives, 15 Silver Pinap Baies, 1 Incubateur, 1 Premium Raid Pass, 1 XL Candy



Malheureusement, lors de la rédaction de ce guide, les exigences pour les niveaux 49 et 50 ne sont pas connues, mais nous mettrons à jour ce guide dès que nous aurons plus d’informations!